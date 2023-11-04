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Ne olduysa 5 ayda oldu! Arda'nın bacaklarını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Ne olduysa 5 ayda oldu! Arda'nın bacaklarını görenler gözlerine inanamadı

Son Güncelleme: 04.11.2023 09:59

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sadece 5 aydaki fiziksel değişimi gündem yarattı. Sakatlığına rağmen bacaklarının oldukça geliştiği gözlenen genç yıldız, antrenmanlardaki etkili performansıyla da göz doldurdu.

Real Madrid'e transfer olan ve yaklaşık 5 aydır eflatun-beyazlılar ile antrenmanlara çıkan Arda Güler'in kısa sürede yaşadığı fiziksel değişim büyük şaşkınlık yarattı.

BACAK KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

5 ay içinde kas oranında inanılmaz bir artış sağlayan Arda Güler'in bacaklarının son hali sosyal medyada gündem oldu. 5 ay içinde bacaklarının oldukça kaslandığı görülen futbolcunun antrenmandaki performansı ise göz dolduruyor. 18 yaşındaki yıldız, sakatlık sonrası artık sahalara dönmek için gün sayıyor.

HANGİ MAÇTA OYNAYACAK?

Sakatlığı nedeniyle henüz Real Madrid formasıyla hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Arda Güler'in 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano ya da 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında süre alması bekleniyor.

Arda Güler'in 5 aydaki değişimi inanılmaz! Bacaklarını görenler gözlerine inanamıyor
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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne olduysa 5 ayda oldu! Arda'nın bacaklarını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne olduysa 5 ayda oldu! Arda'nın bacaklarını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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