Arda Güler\'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, antrenman performansıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Milli futbolcumuz, bugünkü antrenmanda attığı şık golle hem takım arkadaşlarının hem de teknik ekibin takdirini kazandı.

"YEAAAAAAH GÜLEEEEEEEEER"

İspanyol devinin Valdebebas Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda Arda'nın golü sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin coşkulu tepkisi dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, genç oyuncunun golü sonrası "Yeaaaaah Güleeeer!" diye bağırarak Arda'yı alkışladı. Bu an, hem basına yansıyan görüntülerde hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Arda Güler, antrenman performanslarıyla teknik ekibi ve taraftarları etkilemeye devam ediyor. Özellikle bireysel yeteneği, top tekniği ve oyun zekâsı sayesinde takım içindeki konumunu her geçen gün sağlamlaştırıyor. Real Madrid taraftarları da Arda'nın artık resmi maçlarda daha fazla süre almasını dört gözle bekliyor.

GÜNDEM OLDU

Ancelotti'nin "Yeaaaaah Güleeeer" tepkisi kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Taraftarlar, bu anı mizahi paylaşımlarla öne çıkarırken, Arda'nın gelecekte kulüp efsanelerinden biri olabileceğine dair övgü dolu yorumlar yaptı.