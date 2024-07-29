Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı

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Real Madrid'de forma giyen futbolcu Arda Güler'in Behzat Ç.'nin yıllar önce vizyona giren sinema filmi Behzat Ç. Ankara Yanıyor'da rol aldığı ortaya çıktı.

29.07.2024 12:20
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Şimdilerde Real Madrid'de forma giyen ve attığı her adım gündem olan 19 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Arda Güler'in yıllar önce Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

FİLMDE DE FUTBOLCUYA OYNAMIŞ

Güler, her bölümü hayranlıkla izlenen Behzat Ç.'nin 2013 yılında çekilen Behzat Ç. Ankara Yanıyor isimli filmde çocuk oyuncu olarak rol almış. Küçük bir futbolcu olan Güler'in Behzat Ç.'nin antrenör olduğu bir sahnede, takım arkadaşlarıyla birlikte toplanarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'ndan taktik aldığı görüldü. Arda Güler'in yer aldığı sahne kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Arda Güler\'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Sinema, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet Demir: Arda'nın çocukluğu filozof Atakana benziyor. :) 22 1 Yanıtla
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