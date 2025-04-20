Arda Güler\'in bütün planı altüst oldu

Sezon sonunda teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'de bir numaraları aday Bayer Leverkusen'in başındaki Xabi Alonso, İspanyol devinin takımı emanet etmek istediği Alonso için hazırladığı planda Arda Güler detayı dikkat çekti.

ALONSO'YA KARŞILIK ARDA'YI VERECEKLER

İspanyol basınından Sport; Real Madrid'in Xabi Alonso'ya karşılık Bayer Leverkusen'e Arda Güler'i gönderebileceğini yazdı. Xabi Alonso'nun çıkış maddesinin 10 milyon euro civarında olduğu ancak Real Madrid'in bazı genç isimleri geri satın alma ya da kiralık olarak Leverkusen'e göndermeye hazır olduğu belirtildi. Bu bağlamda da en güçlü adayın Arda Güler olduğu ve milli futbolcunun Alman takımları arasında oldukça popüler olduğu aktarıldı.

ARDA, ANCELOTTI SONRASINI BEKLİYOR

Yine haberde; Bu sezon beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in Carlo Ancelotti sonrası Real Madrid'de daha fazla süre bulacağına inandığının ve takımda kalmak istediğini altı çizildi.

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 1233 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli futbolcunun İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.