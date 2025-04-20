Arda Güler'in bütün planı altüst oldu - Son Dakika
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Arda Güler'in bütün planı altüst oldu

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Real Madrid, Carlo Ancelotti sonrası takımın başına geçirmek istediği Xabi Alonso için Arda Güler'in de dahil olduğu bir yol harita belirledi. İspanyol devi, Alonso'ya karşılık Arda'yı Alman ekibine gönderebilir. Aldığı forma şansından memnun olmayan 20 yaşındaki milli yıldız ise Ancelotti sonrasında daha çok süre almayı bekliyor.

20.04.2025 15:09
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Sezon sonunda teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'de bir numaraları aday Bayer Leverkusen'in başındaki Xabi Alonso, İspanyol devinin takımı emanet etmek istediği Alonso için hazırladığı planda Arda Güler detayı dikkat çekti.

ALONSO'YA KARŞILIK ARDA'YI VERECEKLER

İspanyol basınından Sport; Real Madrid'in Xabi Alonso'ya karşılık Bayer Leverkusen'e Arda Güler'i gönderebileceğini yazdı. Xabi Alonso'nun çıkış maddesinin 10 milyon euro civarında olduğu ancak Real Madrid'in bazı genç isimleri geri satın alma ya da kiralık olarak Leverkusen'e göndermeye hazır olduğu belirtildi. Bu bağlamda da en güçlü adayın Arda Güler olduğu ve milli futbolcunun Alman takımları arasında oldukça popüler olduğu aktarıldı.

Arda Güler'in bütün planı altüst oldu

ARDA, ANCELOTTI SONRASINI BEKLİYOR

Yine haberde; Bu sezon beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in Carlo Ancelotti sonrası Real Madrid'de daha fazla süre bulacağına inandığının ve takımda kalmak istediğini altı çizildi.

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 1233 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli futbolcunun İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler\'in bütün planı altüst oldu
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Son Dakika Spor Arda Güler'in bütün planı altüst oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zafer Budak:
    Bugünkü Arda Güler hakkındaki ilk haber mi yoksa benim kaçırdığım oldu mu? Bu topçu, haber olmada CB. İle atbaşı gidiyor. 11 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    EYY SONDAKİKA HERGÜN ARDA HABERİ YAPMANIZIN AMACI NE REKLAM MI 9 5 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    Arda'nın babası admin galiba... 9 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ARDA GÜLER SONDAKİKAYA ORTAK MI 8 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Real Madrid in ilk 11 oyuncuları kaplansa Arda daha kedi yavrusu 40 fırın ekmek yemesi lazım daha... 5 4 Yanıtla
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