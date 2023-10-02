Sezon başında sakatlanarak Real Madrid'in ABD kampını kaçıran Arda Güler, tam sahalara döneceği süreçte bir talihsizlik daha yaşadı. Bir kez daha sakatlanan ve kadroya dönmesi 1 ayı bulacak futbolcunun eflatun-beyazlılara oynamadığı süreçteki maliyeti 1.5 milyon euroyu bulacak.
İspanyol basınından Soymadridista'nın Capology'den aktardığı habere göre; Arda Güler'in haftalık maaşı 100 bin euro olarak belirtildi. 12 haftadır takımda olan ve sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Güler için kulüp şimdiye kadar 1.2 milyon euro ödeme yaptı.
Arda Güler'in son sakatlığının 1 ay kadar sürmesi bekleniyor. En geç 20 Ekim'de sahalara dönmesi beklenen milli futbolcunun toplam maliyetinin 1.5 milyon euro olacağı öngörüldü.
Son Dakika › Spor › Maliyeti hesaplandı! Arda Güler, bir kere formasını giyemediği Real Madrid'de dünyaları kazandı - Son Dakika