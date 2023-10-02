Maliyeti hesaplandı! Arda Güler, bir kere formasını giyemediği Real Madrid'de dünyaları kazandı - Son Dakika

Maliyeti hesaplandı! Arda Güler, bir kere formasını giyemediği Real Madrid'de dünyaları kazandı

Son Güncelleme: 02.10.2023 11:05

Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler'in kulübe maliyeti hesaplandı. Menisküs sakatlığının üstüne kaslarında yırtılma meydana gelen futbolcunun haftalık maaşının 100 bin euro dolaylarında olduğu belirtilirken milli futbolcuya bugüne kadar 1 milyon 200 bin euro ödeme yapıldığı ifade edildi.

Sezon başında sakatlanarak Real Madrid'in ABD kampını kaçıran Arda Güler, tam sahalara döneceği süreçte bir talihsizlik daha yaşadı. Bir kez daha sakatlanan ve kadroya dönmesi 1 ayı bulacak futbolcunun eflatun-beyazlılara oynamadığı süreçteki maliyeti 1.5 milyon euroyu bulacak.

ŞİMDİYE KADAR 1.2 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI

İspanyol basınından Soymadridista'nın Capology'den aktardığı habere göre; Arda Güler'in haftalık maaşı 100 bin euro olarak belirtildi. 12 haftadır takımda olan ve sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Güler için kulüp şimdiye kadar 1.2 milyon euro ödeme yaptı.

EN GEÇ 20 EKİM'DE SAHALARA DÖNECEK

Arda Güler'in son sakatlığının 1 ay kadar sürmesi bekleniyor. En geç 20 Ekim'de sahalara dönmesi beklenen milli futbolcunun toplam maliyetinin 1.5 milyon euro olacağı öngörüldü.

Bir kere forma giymeden dünyaları kazandı! İşte Arda Güler'in Real Madrid'e maliyeti
Bir kere forma giymeden dünyaları kazandı! İşte Arda Güler'in Real Madrid'e maliyeti

Amerika Birleşik Devletleri, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maliyeti hesaplandı! Arda Güler, bir kere formasını giyemediği Real Madrid'de dünyaları kazandı - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Asgari ücret
10:58 Maliyeti hesaplandı! Arda Güler, bir kere formasını giyemediği Real Madrid'de dünyaları kazandı
10:51 Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak
10:34 Aşı propagandası yürütenlere Bakan Koca'dan rest: Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz
10:36 İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti
10:29 Oto gaza zam geliyor! Fiyat 18 lirayı aşacak
10:18 Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı
10:18 İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi
10:05 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran kişi, yarışmadan çekildi
10:08 İstanbul'un göbeğinde dehşet! Çivili sopalarla saldırıp kafalarında şişe kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 11:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: Maliyeti hesaplandı! Arda Güler, bir kere formasını giyemediği Real Madrid'de dünyaları kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement