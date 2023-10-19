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Arda Güler'in en büyük sorunu güç! Real Madrid özel program hazırladı - Son Dakika

Arda Güler'in en büyük sorunu güç! Real Madrid özel program hazırladı

Son Güncelleme: 19.10.2023 09:52

Real Madrid'de sahalara dönmek için hazırlık yapan Arda Güler'in güç probleminin olduğu saptandı. Ancelotti'nin ekibindeki ünlü kondisyoner Antonio Pintus, genç yıldızın fiziksel açıdan oldukça yetersiz olduğunu tespit etti ve sakatlıkların sebebi olarak bunu gösterdi.

Yaz kampında geçirdiği sakatlık sonrası bir kez daha sakatlanan Arda Güler henüz hiçbir maçta Real Madrid formasını giyemedi. Kısa süre içinde sahalara dönmesi beklenen genç yıldızın probleminin güç eksikliği olduğu tespit edildi.

ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

Real Madrid'in dünyaca ünlü kondisyoneri Antonio Pintus, Arda Güler'in peş peşe gelen sakatlıklarının sebebini buldu. Genç yıldızın fiziksel açıdan oldukça güçsüz ve dayanıksız olduğunu saptayan Pintus, Arda için özel program hazırladı.

Arda Güler'in en büyük sorunu tespit edildi! Real Madrid hemen özel program hazırladı

KASIM AYINDA KESİN DÖNÜYOR

Real Madrid'de yaşadığı menisküs sakatlığının ardından sahalara dönmek üzereyken bir sakatlık daha geçiren Arda Güler'in kasım ayında Real Madrid formasını giymesi bekleniyor.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in en büyük sorunu güç! Real Madrid özel program hazırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'in en büyük sorunu güç! Real Madrid özel program hazırladı - Son Dakika
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