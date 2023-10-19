Arda Güler'in en büyük sorunu güç! Real Madrid özel program hazırladı

Yaz kampında geçirdiği sakatlık sonrası bir kez daha sakatlanan Arda Güler henüz hiçbir maçta Real Madrid formasını giyemedi. Kısa süre içinde sahalara dönmesi beklenen genç yıldızın probleminin güç eksikliği olduğu tespit edildi.
Real Madrid'in dünyaca ünlü kondisyoneri Antonio Pintus, Arda Güler'in peş peşe gelen sakatlıklarının sebebini buldu. Genç yıldızın fiziksel açıdan oldukça güçsüz ve dayanıksız olduğunu saptayan Pintus, Arda için özel program hazırladı.
Real Madrid'de yaşadığı menisküs sakatlığının ardından sahalara dönmek üzereyken bir sakatlık daha geçiren Arda Güler'in kasım ayında Real Madrid formasını giymesi bekleniyor.
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