Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı - Son Dakika
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Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı

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Türkiye A Millî Futbol Takımının Karadağ'a karşı 1-0'lık galibiyetinde Arda Güler'in performansı dikkat çekti. Real Madrid'in yıldızı Güler, maçın 38. dakikasında attığı çalım ile büyük beğeni aldı. Ancak bu durum, Real Madrid taraftarlarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye tepki göstermesine sebep oldu. Taraftarlar, Ancelotti'ye Güler'i yeteri kadar oynatmadığı için sosyal medya üzerinden eleştiri yağdırdı.

12.10.2024 10:01
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında KaradağSamsun'da konuk etti. Ay-yıldızlılar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

ARDA'DAN ŞAHANE ÇALIM

Maça damga vuran an ise Arda Güler'in attığı çalım oldu. Arda, gol veya asist üretememiş olsa da Samsun'da geceye damga vurmayı başardı. Yıldız futbolcu, 38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında rakibine müthiş bir çalım attı. Bu çalım, sosyal medyada viral haline geldi.

"ARDA ŞOVU YÖNETTİ"

Maçın ardından İspanyol gazetesinden MARCA, Arda ile ilgili, Maç baştan sona Arda Güler'in önderliğinde bir ev sahibi monoloğuna sahne oldu. Madridli oyuncu serbest kaldı ve şovu yönetti" ifadelerini yazdı.

"RAKİBİNİ YERE SERİYOR."

Diario AS'ta ise Arda'nın çalım videosu paylaşılarak, "Arda Güler; rakibini, gözlerini ovuşturmasına neden olacak bir manevrayla yere seriyor" notu düşüldü.

ANCELOTTİ'YE TEPKİ YAĞIYOR

Öte yandan Real Madrid taraftarları, dün akşamki maçta Arda Güler'in performansından bir hayli etkilendi. Madridistalar, Carlo Ancelotti'ye yıldız futbolcuyu yeteri kadar oynatmadığı için sosyal medya platformu X'te tepki gösterdi.

Arda Güler\'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti\'nin başını yaktı

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Son Dakika Spor Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gokhan Oruc:
    sizin yaptığınız habere limon sıkayım. Telefon görüntüsüyle haber mi olur! 0 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Gereksiz haber. bu kadar şahsi oynayan oyuncuyu kimse takımın almaz 0 0 Yanıtla
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