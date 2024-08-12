Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, sezon öncesi hazırlık kampında mükemmel performansıyla yine adından söz ettiriyor.
İspanyol devinin dün yaptığı antrenmanda müthiş performans sergileyen Güler, harika bir gole imza attı. Bu golün ardından yeni takım arkadaşı Mbpape daha fazla dayanamadı ve Arda'nın yanına koştu.
İspanya medyasında yer alan habere göre Mbappe Arda Güler'in yanına giderek, "Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın. Adını duymuştum ama bu kadar zeki ve yetenekli olduğunu tahmin edememiştim. Çalışmaktan vazgeçme" dediği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı - Son Dakika
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