Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı

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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, sezon öncesi hazırlık kampında performansıyla dikkat çekti. Antrenmanda gösterdiği üstün performansla takım arkadaşlarını şaşırtan Güler, dünyaca ünlü futbolcu Mbappe'yi de büyüledi. Güler'in antrenmanda attığı gol sonrası Mbappe, Arda'nın yanına giderek 'Çalışmaktan vazgeçme' dedi ve antrenmanı yarıda bıraktı.

12.08.2024 17:08  Güncelleme: 17:25
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, sezon öncesi hazırlık kampında mükemmel performansıyla yine adından söz ettiriyor.

DAYANAMAYIP YANINA KOŞTU

İspanyol devinin dün yaptığı antrenmanda müthiş performans sergileyen Güler, harika bir gole imza attı. Bu golün ardından yeni takım arkadaşı Mbpape daha fazla dayanamadı ve Arda'nın yanına koştu.

MBAPPE'NİN AĞZI AÇIK KALDI

İspanya medyasında yer alan habere göre Mbappe Arda Güler'in yanına giderek, "Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın. Adını duymuştum ama bu kadar zeki ve yetenekli olduğunu tahmin edememiştim. Çalışmaktan vazgeçme" dediği öğrenildi.

Arda Güler\'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı

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Son Dakika Spor Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Yunus Uslu: Arda bizim gururumu ama Mbappe Şehri de terketti mi acaba . Ne saçma bir haber 108 10 Yanıtla
  • Yazı Yorum..: Türk usulü abartma = mbappe hasedinden çatlayıp Antremanı yarıda bıraktı..işte medyamızın seviyesi ..not (bu zihniyetle bizden birşey olmaz) 100 5 Yanıtla
  • VeDat AkBaş: Ne güzle haber yaw teşekkür ederiz 47 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Gerçekten bu çocuğun haberleri bıktırdı artık.İlk defa mı yurt dışına futbolcu gönderdik. Öksürse haber, tıksırsa haber. Kıskançlık falan da yapmıyorum. Galatasarayın çocuğu olsa, beşiktaşın çocuğu olsa yine aynı tepkiyi vericem. 32 21 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI: Peki Mbappe'nin bu olaydan heberi varmı peki 41 5 Yanıtla
  • Çelikk: Arda yıda böyle göklere çıkartıyorsunuz 11 8 Yanıtla
  • Hasan null: Arkadaş bazıları var sadece haber eleştirmek için geliyor. Hiç bir haberi beğenmiyor şaşırtıcı 4 9 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Yaa bu adam bizim evladımız.birtane bu adam gibi Türk futbolundan adam çıktımı dünyanın en iyi klubünde oynadımı bırakın haberlerde Süpermen desinler bu çocuk bizim 7 3 Yanıtla
  • Okan: yoghamuna daha neler 6 3 Yanıtla
  • Hakan Şen: Bir Galatasaraylı gurur duydu ???? 5 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı - Son Dakika
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