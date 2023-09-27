Her şeyin sorumlusu Antonio Pintus mu? Arda Güler'in sakatlığında büyük şüphe - Son Dakika

Her şeyin sorumlusu Antonio Pintus mu? Arda Güler'in sakatlığında büyük şüphe

Son Güncelleme: 27.09.2023 12:38

Real Madrid'de Arda Güler'in 2. kez sakatlanması sonrası gözler takımın kondisyoneri Antonio Pintus'a çevrildi. Sezon başında, kaleci Courtois ve stoper Militao'nun da bağlarının koptuğu göz önüne alınınca Pintus'un ağır idmanlarının bu sakatlıklara neden olduğu konuşuluyor.

Sahalara dönmek üzere olan Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Genç yıldızın, 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Real Madrid'de artan sakatlıklar sonrası takımın kondisyoneri Antonio Pintus hedef tahtasına oturdu.

SAKATLIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sezon başında Real Madrid'de kaleci Courtois ve stoper Militao'nun da diz bağları kopmuştu. Vinicius ile Carvajal de kas sakatlıkları yaşamıştı. Futbolcuların antrenmanda yaşadığı sakatlıklar sonrası gözler takımın baş kondisyoneri Antonio Pintus'a çevrildi.

Arda Güler'in sakatlığında büyük şüphe! Her şeyin sorumlusu Antonio Pintus mu?
Antonio Pintus

FUTBOLCULAR ANTRENMANLARI KALDIRAMIYOR MU?

Antonio Pintus'un ağır idmanlarının ve yüklemelerini takımdaki futbolcuların kaldıramadığı, bu nedenle sakatlıkların yaşandığı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Real Madrid, Arda Güler, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Her şeyin sorumlusu Antonio Pintus mu? Arda Güler'in sakatlığında büyük şüphe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her şeyin sorumlusu Antonio Pintus mu? Arda Güler'in sakatlığında büyük şüphe - Son Dakika
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