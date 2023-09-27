Her şeyin sorumlusu Antonio Pintus mu? Arda Güler'in sakatlığında büyük şüphe

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Sahalara dönmek üzere olan Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Genç yıldızın, 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Real Madrid'de artan sakatlıklar sonrası takımın kondisyoneri Antonio Pintus hedef tahtasına oturdu.

SAKATLIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sezon başında Real Madrid'de kaleci Courtois ve stoper Militao'nun da diz bağları kopmuştu. Vinicius ile Carvajal de kas sakatlıkları yaşamıştı. Futbolcuların antrenmanda yaşadığı sakatlıklar sonrası gözler takımın baş kondisyoneri Antonio Pintus'a çevrildi.

Antonio Pintus

FUTBOLCULAR ANTRENMANLARI KALDIRAMIYOR MU?

Antonio Pintus'un ağır idmanlarının ve yüklemelerini takımdaki futbolcuların kaldıramadığı, bu nedenle sakatlıkların yaşandığı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.