Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında ilk açıklama

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Las Palmas'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yıldız futbolcu Arda Güler'in sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

"HAFİF BİR SAKATLIK YAŞADI"

Arda'nın antrenmanı iyi bir şekilde tamamlamasına rağmen ağrı hissetiğini belirten Ancelotti, "Kötü bir şanssızlık yaşadı. Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Üzgün, çünkü kendini iyi hissediyordu. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." dedi.