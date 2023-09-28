İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Las Palmas'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yıldız futbolcu Arda Güler'in sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.
Arda'nın antrenmanı iyi bir şekilde tamamlamasına rağmen ağrı hissetiğini belirten Ancelotti, "Kötü bir şanssızlık yaşadı. Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Üzgün, çünkü kendini iyi hissediyordu. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." dedi.
Eflatun beyazlılar, sakatlığını atlatan Arda Güler'in yeninde sakatlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında ilk açıklama - Son Dakika