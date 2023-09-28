Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında ilk açıklama - Son Dakika

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında ilk açıklama

Son Güncelleme: 28.09.2023 01:20

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Arda'nın antrenmanı iyi tamamlamasına rağmen ağrı hissettiğini ve hafif bir sakatlık yaşadığını ifade etti.

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Las Palmas'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yıldız futbolcu Arda Güler'in sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

"HAFİF BİR SAKATLIK YAŞADI"

Arda'nın antrenmanı iyi bir şekilde tamamlamasına rağmen ağrı hissetiğini belirten Ancelotti, "Kötü bir şanssızlık yaşadı. Daha sonra ağrı hissetti ve hafif bir sakatlık yaşadı. Üzgün, çünkü kendini iyi hissediyordu. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." dedi.

Arda Güler'in sakatlığı hakkında konuşan Ancelotti yüreklere su serpti

NE OLMUŞTU?

Eflatun beyazlılar, sakatlığını atlatan Arda Güler'in yeninde sakatlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu" ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in sakatlığı hakkında konuşan Ancelotti yüreklere su serpti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Carlo Ancelotti'den Arda Güler'in sakatlığı hakkında ilk açıklama - Son Dakika
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