Arda Güler'in yanına bir Türk daha - Son Dakika
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Spor

Arda Güler'in yanına bir Türk daha

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Real Madrid'in kaptanı Luka Modric, takımına bir Türk futbolcu önerdi. Modric'in önerdiği isim, Juventus forması giyen Kenan Yıldız. Arda Güler'in az süre alması sonrası Modric'in bu önerisi, İspanyol basınında geniş yer buldu. Kenan Yıldız'ın tarzını beğenen Modric, yetenekli oyuncunun transferi için kulübe öneride bulundu.

12.02.2025 15:25  Güncelleme: 15:35
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İspanyol devi Real Madrid için yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Takımın kaptanı Luka Modric'in Real Madrid'e başka bir Türk futbolcuyu önerdiği belirtildi.

MODRIC KENAN'I ÖNERDİ

Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid'in kaptanı Luka Modric'in eflatun-beyazlılara bir başka Türk oyuncuyu tavsiye ettiği ifade edildi. Modric'in önerdiği ismin ise Juventus forması giyen Kenan Yıldız olduğu öne sürüldü.

Arda Güler'in yanına bir Türk daha

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Modric'in Kenan Yıldız'ın tarzını farklı bulduğu ve dikkat çeken bir yetenek olduğunu kulübe ilettiği aktarıldı. Real Madrid'in yaz transfer sezonunda Kenan Yıldız transferi için Juventus'la masaya oturabileceği belirtildi.

Arda Güler\'in yanına bir Türk daha

Kenan Yıldız, Real Madrid, Arda Güler, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in yanına bir Türk daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • AlexArda:
    ARDA ile gurur duyuyoruz, Kenan da gitsin yanına güzel olur ARDA'ya pas atmıyorlar 30 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    arda güler forma şansı bulamıyorsun çık gel Türkiyenin en büyük kulübü BEŞİKTAŞA gel seni kolombiyalı yıldızlarımızla harmanlayalım kupaları beraber kaldıralım 2 24 Yanıtla
  • AlexArda:
    8taşlı ferhat madde kullanmayı gerçekten bırak artık 16 2 Yanıtla
  • AlexArda:
    başta 6sli çelik tencere olmak üzere birazdan kötülemeye gelirler 2 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SAÇMA R.MADRID E SUAN HANGI KANAT GIDERSE GITSIN YEDEK KALIR 3 1 Yanıtla
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