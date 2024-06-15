Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor

Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid\'e gidiyor

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'den sonra Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'a kancayı taktı. A Milli Futbol Takımı'mız ile Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan 18 yaşındaki genç golcü, turnuvada Rodygo ve Vinicius'u keşfeden Madrid'in scout şefi Juni Calafat tarafından yakından takip edilecek.

15.06.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Arda'nın ardından Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdi.

EURO 2024'TE İZLEYECEKLER

İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre; Madrid devi, Beşiktaş'tın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor. Haberde 18 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'li yetkililer tarafından EURO 2024'te özel olarak izleneceği belirtildi.

SEMİH'E ARDA GÜLER TARİFESİ

Real Madrid'in Rodygo ve Vinicius'u keşfeden scout şefi Juni Calafat'ı, Semih Kılıçsoy'u turnuva boyunca izlemek için görevlendirdiği ifade edildi. Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.

Arda Güler kapıyı açtı! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılarla 24'ü ilk 11 olmak üzere 35 maça çıktı. Genç golcü, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 3 de asist yaptı. Semih'in Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Real Madrid, Arda Güler, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ozgur Turker: Insallah transfer gerceklesir ve Arda ile birlikte iyi bir ikili olurlar. Asrtik uyanmali, birlik olmali ve kendimizi kanitlamaliyiz, vakti geldi Turkiyem 49 1 Yanıtla
  • Uğur Çiçek: Yolun açık olsun ?? 10 0 Yanıtla

21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
16:25 MHP’li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP’ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
20:16 Cinnet getirdi Eşini arabada, kızını evde katledip canına kıydı Cinnet getirdi! Eşini arabada, kızını evde katledip canına kıydı
19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
19:38 15 bin Lazio taraftarı, kulüp başkanı Claudio Lotito’nun ölmesi için dua etti 15 bin Lazio taraftarı, kulüp başkanı Claudio Lotito'nun ölmesi için dua etti
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 23:02:47. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement