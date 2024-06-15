Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid\'e gidiyor

Spor

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Arda'nın ardından Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdi.

EURO 2024'TE İZLEYECEKLER

İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre; Madrid devi, Beşiktaş'tın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor. Haberde 18 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'li yetkililer tarafından EURO 2024'te özel olarak izleneceği belirtildi.

SEMİH'E ARDA GÜLER TARİFESİ

Real Madrid'in Rodygo ve Vinicius'u keşfeden scout şefi Juni Calafat'ı, Semih Kılıçsoy'u turnuva boyunca izlemek için görevlendirdiği ifade edildi. Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılarla 24'ü ilk 11 olmak üzere 35 maça çıktı. Genç golcü, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 3 de asist yaptı. Semih'in Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.