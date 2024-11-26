Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak

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Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan ancak son Leganes maçına ilk 11'de başlayan ve performansıyla alkış alan milli yıldızımız Arda Güler, hayatında bir ilki yaşamaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 11'DE OLACAKCAK

Cadena SER'in haberine göre; Arda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Daha önce Devler Ligi arenasında oyuna sonradan girerek 3 karşılaşmada boy gösteren 19 yaşındaki yetenekli oyuncu, kariyerinde ilk kez 11'de başlama şansına erişecek. Arda Güler'in beyaz forma altında hayatının şu ana kadarki en büyük meydan okumasına hazır olduğundan en ufak bir şüphe duymadığı aktarıldı.

YÖNETİM TEKLİFLERE KAPALI

Öte yandan İspanyol basınından Marca, Real Madrid'in son oynadığı Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 75 dakikalık performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki genç futbolcu için bir değerlendirmede bulundu. Marca'da yer alan yazıda, Leganes maçına kadar Arda'ya fazla süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milli futbolcu ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi. Real Madrid teknik heyetinin, Arda'nın bu sezon takım için önemli bir oyuncu olabileceği ve olması gerektiği şeklinde görüşünün olduğu vurgulandı. Arda'nın yeteneklerine ve verebileceklerine güvenen yönetiminin de genç futbolcu konusunda tekliflere kapalı olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 382 dakika sahada kalan Arda, 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.