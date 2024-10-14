Futbolcuların sözleşme detaylarını paylaşan Capolgy'e göre yaşı maksimum 19 olan genç oyuncular arasında en fazla maaşı kazanan isimler belli oldu. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, listenin üst sıralarında kendine yer buldu.
Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 3'te yer aldığı en yüksek maaşı alan genç yıldızlar şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Arda Güler, kazandığı parayla dünyada ilk 3'e girdi - Son Dakika
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