Arda Güler, kazandığı parayla dünyada ilk 3'e girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler, kazandığı parayla dünyada ilk 3'e girdi

Geniş Video İzle

Capolgy'nin verilerine göre dünyada en çok kazanan genç futbolcular belli oldu. Milli yıldızımız Arda Güler, büyük ses getiren listede en üst sıralarda yer aldı. Arda, aynı zamandan Real Madrid'in yeni yıldızı olan takım arkadaşı Endrick'i de geride bıraktı.

14.10.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolcuların sözleşme detaylarını paylaşan Capolgy'e göre yaşı maksimum 19 olan genç oyuncular arasında en fazla maaşı kazanan isimler belli oldu. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

İŞTE O LİSTE

Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 3'te yer aldığı en yüksek maaşı alan genç yıldızlar şu şekilde;

  • 10- Youssoufa Moukoko - Nice: 3 milyon euro
  • 9- Marc Guiu - Chelsea: 3.1 milyon euro
  • 8- Vitor Roque - Real Betis: 3.5 milyon euro
  • 7- Pau Cubarsi - Barcelona: 4 milyon euro
  • 6- Endrick - Real Madrid: 4.16 milyon euro
  • 5- Archie Gray - Tottenham Hotspur : 4.6 milyon euro
  • 4- Mathys Tel - Bayer Münih: 5 milyon euro
  • 3- Arda Güler - Real Madrid: 5.2 milyon euro
  • 2- Leny Yoro - Manchester United: 7.1 milyon euro
  • 1- Warren Zaire-Emery - PSG: 8.4 milyon euro
Arda Güler, kazandığı parayla dünyada ilk 3\'e girdi

Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, kazandığı parayla dünyada ilk 3'e girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ƒ????? ????¸:
    yattığı yerden para alıyor koçum helal olsun :D 12 6 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    fakir halk güvenlik vergisi versin sayısız zengin üst düzey bürokrat ta güvenlik vergisi formülü neden düsününmezler ki 9 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Haksız kazanç Bence başarı kupa Yok Bedavadan Yaşıyor işte 5 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:34 Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanlığını yapmış Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yapmış
19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
15:30 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 21:00:16. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler, kazandığı parayla dünyada ilk 3'e girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.