Arda Güler, ligdeki Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayacak

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, istediği forma şansını bulamıyor. Milli futbolcu ile ilgili müjdeli haber İspanyol basınından geldi.

ANCELOTTI KADROYU DEĞİŞTİRECEK

El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup eden ve bitime 6 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkararak büyük bir avantaj elde eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, kadroda bir takım değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK

AS'ta yer alan habere göre, söz konusu değişiklikle birlikte daha fazla forma giyme şansı yakalayacak isimlerden birisi de Arda Güler olacak. Haberde Ancelotti'nin milli futbolcuyu 26 Nisan Cuma günü Real Sociedad ile deplasmanda oynanacak maçta ilk 11'de sahaya süreceği aktarıldı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Carlo Ancelotti, El Clasico sonrası Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdi her şeyi sakin bir şekilde değerlendireceğiz. Arda Güler artık istediği dakikalara sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.

ARDA'NIN REAL MADRID KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda Real Madrid formasını 1'i ilk 11 olmak üzere 7 maçta giyen ve 122 dakika süre alabilen Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.