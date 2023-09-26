Atletcio Madrid'e karşı oynadığı derbiyi 3-1 kaybeden Real Madrid'de taşlar yerinden oynuyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti oyun şablonunda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İtalyan hocanın yeni hamlesiyle Arda Güler, ilk 11'in parçası haline gelebilir.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid mağlubiyeti sonrası Carlo Ancelotti, 4-3-3 sistemine geçmeyi düşünüyor. Bu formasyonda Arda Güler ve Brahim Diaz'a ilk 11'in kapıları açılabilir.
Arda Güler'in özellikle kanat ve merkezde oynama özelliğine dikkat çekilirken, milli futbolcu oyun zekasıyla Ancelotti'yi ikna edebilir.
Son Dakika › Spor › Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz karar yolda - Son Dakika