Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz karar yolda - Son Dakika

Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz karar yolda

Son Güncelleme: 26.09.2023 09:53

Atletico Madrid'e 3-1 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, oyun sisteminde değişikliğe gidiyor. 4-3-3 formasyonuna dönmesi beklenen İtalyan hocanın, yeni düzende Arda Güler'e de yer vereceği ve milli futbolcunun ilk 11'in değişilmez isimlerinden olabileceği konuşuluyor. Sakatlığı nedeniyle henüz Real Madrid forması giyemeyen genç yıldız, yeni sistem tartışmaları içinde yer alarak daha sahaya çıkmadan olay oldu.

Atletcio Madrid'e karşı oynadığı derbiyi 3-1 kaybeden Real Madrid'de taşlar yerinden oynuyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti oyun şablonunda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İtalyan hocanın yeni hamlesiyle Arda Güler, ilk 11'in parçası haline gelebilir.

ARDA VE DIAZ'A İLK 11 YOLU AÇILIYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid mağlubiyeti sonrası Carlo Ancelotti, 4-3-3 sistemine geçmeyi düşünüyor. Bu formasyonda Arda Güler ve Brahim Diaz'a ilk 11'in kapıları açılabilir.

BİRDEN FAZLA MEVKİDE OYNUYOR

Arda Güler'in özellikle kanat ve merkezde oynama özelliğine dikkat çekilirken, milli futbolcu oyun zekasıyla Ancelotti'yi ikna edebilir.

Carlo Ancelotti, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz karar yolda - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz karar yolda
09:25 Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzinin litresi 36 lira seviyesine düşecek
09:24 Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza! Yüzlerce yolcu uzun süre tahliye edilmeyi bekledi
09:16 Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da yürek burkan Atsu detayı
09:04 Otomobil tıra arkadan çarptı, nişanlı çift hayatını kaybetti
08:56 Karabağ'da yakıt deposunda patlama! 20 kişi öldü, 290 kişi yaralandı
08:49 Yeni işi için araçlarını satmak zorunda kalan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti
08:38 Biden'dan Paşinyan'a mektup: Hayatını kaybeden Ermenilerin yasını tutuyoruz
08:31 Tarihi zafer sonrası Volkan Demirel, tek cümlesiyle Bjelica'yı küplere bindirdi: Çok zekilermiş
08:24 İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 10:03:11. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz karar yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement