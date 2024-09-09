Arda Güler, minik hayranından gelen soru karşısında afalladı

Spor

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

A Milli Takımımız Uluslar Ligi'nde 2. maçında bu akşam İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Galler ile 0-0 berabere kalan milliler, karşılaşmayı oynayacağı İzmir'de büyük ilgi ile karşılandı.

"NEDEN MESAJLARIMA CEVAP VERMEDİN?"

Oyuncularımızı karşılamak için toplanan kalabalıkta minik bir Arda Güler hayranı, genç oyuncu ile bir araya geldi. Bu esnada Arda Güler'e "Neden mesajlarıma cevap vermedin?" sorusunu sordu. Soru karşısında afallayan Arda ise minik hayranına, "Vermedim mi?" diyerek yanıt verdi.