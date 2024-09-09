Arda Güler, minik hayranından gelen soru karşısında afalladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler, minik hayranından gelen soru karşısında afalladı

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nin 2. maçında bu akşam İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Galler ile 0-0 berabere kalan milliler, İzmir'de büyük ilgi ile karşılandı. Oyuncularımızı karşılamak için toplanan kalabalıkta Arda Güler hayranı bir çocuk, genç oyuncuya 'Neden mesajlarıma cevap vermedin?' diye sordu. Soru karşısında afallayan Arda ise minik hayranına, "Vermedim mi?" diyerek yanıt verdi.

09.09.2024 13:53  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takımımız Uluslar Ligi'nde 2. maçında bu akşam İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Galler ile 0-0 berabere kalan milliler, karşılaşmayı oynayacağı İzmir'de büyük ilgi ile karşılandı.

"NEDEN MESAJLARIMA CEVAP VERMEDİN?"

Oyuncularımızı karşılamak için toplanan kalabalıkta minik bir Arda Güler hayranı, genç oyuncu ile bir araya geldi. Bu esnada Arda Güler'e "Neden mesajlarıma cevap vermedin?" sorusunu sordu. Soru karşısında afallayan Arda ise minik hayranına, "Vermedim mi?" diyerek yanıt verdi.

Arda Güler, minik hayranından gelen soru karşısında afalladı

Uluslar Ligi, Arda Güler, İzlanda, Galler, Futbol, Çocuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, minik hayranından gelen soru karşısında afalladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sofia Willim: medya sisirdi bunu buda kendini futbolcu sanıyor 7 49 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: hesap ver bakalım krala 38 1 Yanıtla
  • celal doğan: İmzayı aldın konunun kapandığı düşünüyorum 20 0 Yanıtla
  • Yaman Auto: Bize de cevap vermiyor kardeşim :) 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: HERGÜN arda haberi yeter ...gına geldi..ne özelliği var ilk onbir oyuncusu olamadı ..messi bu kadar yazılmadı..!@ 0 4 Yanıtla

16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler, minik hayranından gelen soru karşısında afalladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement