Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar - Son Dakika
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Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar

20.07.2022 23:19
Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 0-0 beraber kaldı. 72.dakikada oyuna giren Arda Güler, büyük destek gördü. Kısa süre de olsa gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

GOL SESİ ÇIKMADI

Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.

ARDA GÜLER TARAFTARI AYAKLANDIRDI

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, 72.dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız oyuna girer girmez taraftarın büyük desteğiyle karşılaştı. Arda, her toplu aldığında taraftarda heyecan uyandırırken, oyuna girer girmez rakiplerini eksiltip vurduğu şu üstten auta gitti. Auta giden topu tribündeki taraftarlar yakaladı ve topla selfie çekildi.

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Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler oyuna girdi taraftar ayağa kalktı! Genç oyuncunun çektiği şuttan sonra yaşanan ilginç anlar - Son Dakika
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