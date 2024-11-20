Arda Güler özür diledi - Son Dakika
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Spor

Arda Güler özür diledi

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UEFA Uluslar B Ligi 6. haftasında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu ve grubu 2. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılarda Arda Güler, mücadele sonrası Türk halkından özür diledi.

20.11.2024 09:29  Güncelleme: 09:53
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçına liderlik yolunda büyük bir avantajla çıkan A Milli Takım, Karadağ'a 3-1 yenildi. Milliler, Galler'in de İzlanda'yı 4-1 yenmesinin ardından grubu lider bitirme şansını kaçırdı.

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz. Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız. Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz" dedi. Arda'nın bu açıklamalarına futbolseverlerden beğeni yağdı.

Arda Güler özür diledi

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Son Dakika Spor Arda Güler özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sadece Beşiktaş:
    KOCA BİR BALON MEDYA ÇOK ŞİŞİRDİ 40 32 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu ağır hava şartlarında daha fizikli ve dayanıklı oyuncu seçmeliydi ve inatla santrfor suz oynuyor, bu inadı hem bizi hem kendini yaktı. Teknik oyuncularımız var ama bu şartlarda onlar vasatı aşamaz, İsmail Yüksek, Barış Alper gibi oyuncular ile başlamalıydı,ayrıca burda kısa paslarla değilde uzun paslarla oynamalıydı ,ayrıca santrfor olmadığı için ileride top tutamadık ve mağlubiyet kaçınılmaz oldu. 37 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    torppille oynarsan boyle olur arda yuzunden 1 kisi eksik oynuyoruz rezalet yaa koc istiyor diye feneri rezil etti sira milli takima gelmis herkeste kor olmus 20 18 Yanıtla
  • Köylü Dayı:
    skt mk ogl 8 20 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Santrforsuz oyunda arda ne yapsın..araya kaçacak ters koşu yapacak adam olmalıki arda araya pas atsın alan açılsın şut atsın..kaliteli ayaklar aynı ayaklarla oynarsa yeteneği ortaya çıkar 11 8 Yanıtla
  • Tolga çakır:
    Ulan karadağı yenmek için hakan abine mi ihtiyaç var. Yazıklar olsun 11 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    hakan abisi olsaymiş farkli olurmuş! 6 2 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Yav biziktirin gidin sizden bir cacık olmaz. Hepsini komple değiştir 3. Ligden çocukları topla daha iyi Bir ruhla mücadele ederler. Şımardınız iyice 4 1 Yanıtla
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