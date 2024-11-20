Arda Güler özür diledi

barış özcan:

Bu ağır hava şartlarında daha fizikli ve dayanıklı oyuncu seçmeliydi ve inatla santrfor suz oynuyor, bu inadı hem bizi hem kendini yaktı. Teknik oyuncularımız var ama bu şartlarda onlar vasatı aşamaz, İsmail Yüksek, Barış Alper gibi oyuncular ile başlamalıydı,ayrıca burda kısa paslarla değilde uzun paslarla oynamalıydı ,ayrıca santrfor olmadığı için ileride top tutamadık ve mağlubiyet kaçınılmaz oldu.