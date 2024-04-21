Arda Güler'e Sevilla ve Real Betis'ten teklif geldi - Son Dakika
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Arda Güler'e Sevilla ve Real Betis'ten teklif geldi

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanmasına rağmen Sevilla ve Real Betis başta olmak üzere 10 kulübün ilgisini çekti. Ancak Real Madrid, Arda'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralamak istiyor ve Arda da gelecek sezon Real Madrid kadrosunda yer almak istiyor.

21.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:54
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Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlansa da İspanyol basınında en çok konuşulan isimler arasında başı çekiyor. Bu sezon sadece 98 dakika forma giyebilen Arda'ya Sevilla ve Real Betis başta olmak üzere 10 kulüp talip oldu.

SEVILLA VE BETIS'TEN TEKLİF GELDİ

İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde tüm kulüplerin adı verilmese de Sevilla ve Real Betis'in 19 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'e kiralama teklifi sunduğu aktarıldı.

ARDA, REAL MADRID'DE KALMAK İSTİYOR

Bu tekliflere rağmen Real Madrid, Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralamak istiyor. Bu nedenle milli futbolcunun yeni sezonda Sevilla ve Real Betis'te forma giymesi düşük ihtimal. Arda Güler'in ise gelecek sezon Real Madrid kadrosunda yer almak istiyor.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid formasını 1'i ilk 11 olmak üzere toplam 7 maçtagiydi. Sadece 98 dakikada sahada kalabilen Arda, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Son Dakika Spor Arda Güler'e Sevilla ve Real Betis'ten teklif geldi - Son Dakika

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