Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlansa da İspanyol basınında en çok konuşulan isimler arasında başı çekiyor. Bu sezon sadece 98 dakika forma giyebilen Arda'ya Sevilla ve Real Betis başta olmak üzere 10 kulüp talip oldu.
İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde tüm kulüplerin adı verilmese de Sevilla ve Real Betis'in 19 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'e kiralama teklifi sunduğu aktarıldı.
Bu tekliflere rağmen Real Madrid, Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralamak istiyor. Bu nedenle milli futbolcunun yeni sezonda Sevilla ve Real Betis'te forma giymesi düşük ihtimal. Arda Güler'in ise gelecek sezon Real Madrid kadrosunda yer almak istiyor.
Arda Güler, Real Madrid formasını 1'i ilk 11 olmak üzere toplam 7 maçtagiydi. Sadece 98 dakikada sahada kalabilen Arda, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'e Sevilla ve Real Betis'ten teklif geldi - Son Dakika
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