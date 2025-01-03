Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in piyasa değeri 3 katına çıkarak 45 milyon euroya ulaştı.

03.01.2025 14:42
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İspanyol devi Real Madrid forması giyen Arda Güler, istediği süreyi alamasa da forma şansı bulduğunda başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor.

3 KATINA ÇIKTI

Fenerbahçe'den transfer olduğu İspanyol devinde harikalar yaratan genç oyuncunun piyasa değeri adeta uçtu. Güler'in 15 miyon euroluk değeri 3 katına çıkarak 45 milyon euroya ulaştı.

"BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

İspanyol basınından Realmadrid Confidencial de Arda Güler'in piyasa değerini haberine taşıdı.Söz konusu haberde, "Her şeye rağmen Arda Güler piyasada büyümeye devam ediyor. Türk oyuncuyla yapılan iş, şimdiden ellerini ovuşturan Real Madrid için kârlı oluyor. Florentino Pérez, oyuncunun gelişiminden şimdiden memnun olsa da gelecekte çok daha değerli olabileceğinin farkında. Transfermarkt'e göre Arda Güler'in piyasadaki değeri 15 milyon eurodan 45 euroya çıktı. Oyuncu dakikalar ve iyi performanslar eklemeye devam ederse büyümeye devam edecek ve bu, harika bir gelişim olacak" ifadelerine yer verildi.

Arda Güler piyasa değerini 3\'e katladı

Real Madrid, Arda Güler, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    yok canım ne 45 mi arda 200 milyon euro kadroya giremeyen adam katlıyor he dünya tersine dönüyor artık 16 5 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    SON DAKİKA HABER AKIŞI Arda gemileri.yeni takımı Mersin idman yurduna transfer olacak. Şeyma güneşlenirken Arap sevgilisi emcukleyip yemek pişirdi. Wanda eve tüp getiren riçırt ile uygunsuz görüntüleri çıktı. Bu üçünün haberlerinden gına geldi 13 2 Yanıtla
  • Ali:
    Boş boş konuşmayin arda güler Madrid de yakın zaman gönderilir bunu yazıyorum 2 sene içinde Madrid den barınamaz şişirilmiş boş balon eğri oturup doğru konuşalım 4 2 Yanıtla
  • İsmail:
    ünce binayı görelim o zaman kaç kat olduğunu sayarız 3 0 Yanıtla
  • academi68 sadekalem:
    Ne kadar Türk düşmanı varmış sayfada 2 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    helal aslanım 0 0 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Arda korkak oynuyor devamlı gözü arkada rahat pas peşinde. Bu huyunu terk etmezse büyük futbolcu olamaz. 0 0 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Ne yaptı da katladı la 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Nahhh 0 0 Yanıtla
  • Ertaç:
    woww 0 0 Yanıtla
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