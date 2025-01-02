Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor - Son Dakika
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Spor

Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, Arsenal'in ilgisini çektiği iddia edildi. Eflatun-beyazlılarda başarılı bir performans sergileyen Arda'nın İngiliz devine transfer olacağı konuşuluyor.

02.01.2025 09:09
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İngiliz basını, Arda Güler'in Arsenal'in transfer listesinde yer aldığını duyurdu. Daily Mail'in haberine göre, Bukayo Saka'nın sakatlığının ardından Arsenal, Ocak ayında hücum bölgesine en az bir takviye yapmayı planlıyor.

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İngiliz ekibi, Thomas Partey ve Jorginho'nun durumuna bağlı olarak orta saha hamlesi de düşünüyor. Arsenal'ın bu bağlamda ilgilendiği oyunculardan biri de Arda Güler.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla toplamda 20 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist jaydetti.

Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor

Real Madrid, Arda Güler, Arsenal FC, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • anek dote:
    bu siteye göre arda her hafta başka takımda futbol oynuyor çok enteresan bir haber anlayışları var 42 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bu haber sitesini liseliler yönetior sanırm 28 1 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Günün Arda haberi geldi... Şimdi wanda nara haberini bekliyoruz. 28 1 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    günlük arda dozumuzu aldık 22 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ne başarı ama makine makine 12 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Daha durun hemen hevesle nmeyin en az onbeş kulüp ister ardada en az yirmi kulübe imza atar bizde bir söz var at yalan i öpeyim inanani 11 1 Yanıtla
  • Umt:
    ulan ardayı her hafta başka takıma yazıyosunuz ne boş habercisiniz siz 10 0 Yanıtla
  • Faruk Alver:
    20 maça çıkıp 1 gol 3 asistle kimse dikkat çekemez, algı yapmayın yılbaşında fazla kaçırdınız galiba. 7 3 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Ya adamın kendisi konuştu dedesi konuştu adam biryere gitmiyorum dedikçe siz asparagas haber yapmaya devam ediyorsunuz sırf sayfanız dolsun diye yalan yanlış masa başı haberleri pompalayıp duruyorsunuz azıcık ciddiyet yaa. 8 0 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    arda gülerin iyi futbolcu olduğunu herkes kabullenmeliyiğidi öldür hakkını yeme Allah için 4 1 Yanıtla
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