Arda Güler, Real Madrid\'in beraberlik golünü getirdi

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La Liga'da 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas ile kozlarını paylaştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i yedek başlattı.

OYUNA GİRER GİRMEZ KATKI SAĞLADI

Mücade 1-0'lık Las Palmas üstünlüğüyle devam ederken Arda Güler 64. dakikada Luka Modric'in yerine dahil oldu. Yıldız futbolcumuz oyuna girer girmez ise takımına penaltı kazandırdı.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Kale önünden çektiği şut Las Palmas'lı oyuncunun eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Vinicius Junior kaleciyi mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.