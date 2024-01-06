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Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de - Son Dakika
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Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlığı sebebiyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler, sonunda şeytanın bacağını kırdı. Güler, eflatun-beyazlıların Arandina ile oynayacağı Kral Kupası maçına ilk 11'de başlayacak.

06.01.2024 - 22:13,  Güncelleme: 22:18
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18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla Arandina karşısında ilk kez 11'de maça başlayacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE MAÇA BAŞLIYOR

Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmayan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler şanssızlığı geride bırakıyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arandina ile oynanacak Kral Kupası maçında Arda Güler'i ilk 11'de başlatacak.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!

Real Madrid-Arandina Kral Kupası maçı, Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak.

SON MAÇTA KADROYA ALINDI

Peş peşe yaşadığı sakatlıkları atlatan Arda, son oynanan Mallorca maçında kadroda yer alsa da oyuna giremedi.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
Arda Güler, Real Madrid\'de ilk kez 11\'de
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SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de - Son Dakika
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