Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya

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Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund ile kozlarını paylaşacak olan milli yıldızımız Arda Güler, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Devler Ligi'nde hiç süre almayan 19 yaşındaki futbolcu, final maçında da forma giymezse kariyerine bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı dahil edilmeyecek. UEFA'nın 2022'de uygulamaya koyduğu kurala göre kazandığı madalya geçersiz sayılacak.

09.05.2024 17:18  Güncelleme: 17:32
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İspanyol devi Real Madrid, geriye düştüğü maçta Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, final öncesi UEFA'nın kuralı nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

GÖZLER ANCELOTTI'DE

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund ile oynanacak final maçında 19 yaşındaki futbolcuya süre vermemesi halinde Arda'nın kariyerine bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı dahil edilmeyecek.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya

OYNAMAYANLARIN MADALYASI GEÇERSİZ SAYILIYOR

UEFA'nın 2022'de uygulamaya koyduğu kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyaları geçersiz sayılıyor. Real Madrid'de daha önce Andriy Lunin ve Isco'nun, 2022'de kazanılan Şampiyonlar Ligi'nde o sezon Devler Ligi'nde hiç forma giymemeleri nedeniyle madalyaları geçersiz sayılmıştı.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SÜRE ALMADI

Real Madrid'de bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında kadroya dahil edilen Arda Güler, Devler Ligi'nde sahaya hiç adım atmadı. Milli futbolcu, sezon genelinde ise İspanyol devinde 9 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Arda Güler, Dortmund, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Bu nasıl yıldız nasıl yetenek? Takımı finale gelmiş, daha 1 dk oynamadı. Kimse yaşını öne sürmesin. 19luk çok yıldız gördü şampiyonlar ligi. 1 0 Yanıtla

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