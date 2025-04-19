Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı - Son Dakika
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Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı

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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenmesinin ardından İspanyol basınında yapılan bir anket çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Sıralamada Vinicius Jr. ve Lucas Vazquez gibi isimler de yer aldı. Milli futbolcu Arda Güler ise 10. sırada yer alarak sonuncu oldu.

19.04.2025 14:36
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İspanyol devi Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'a elenmesinin yankıları sürüyor. Son olarak İspanyol basınında yapılan bir anket çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

BİNLERCE OY KULLANILDI

Kadro planlamasında sorun olduğunu düşünen Real Madrid taraftarı, İspanyol basınından AS'ın anketine katıldı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolculara dair görüş alınan ankette sürpriz sonuçlar çıktı.

54.853 oy kullanılırken 40.084 oyla Vallejo takımdan gönderilmesi istenen ilk isim olarak dikkat çekti. Oylamaya katılanların yüzde 14'ü Lucas Vazquez ve Alaba ile vedalaşılması gerektiğini düşünüyor.

Sıralamada Vinicius Jr.'da yer aldı. Brezilyalı yıldız oyların yüzde 10'unu alan Mendy'nin ardından yüzde 9'la 5. sırada bulunuyor.

Oylamaya katılanların yüzde 7'si Modric ile yolların ayrılmasını isterken yüzde 5'i ise Tchoumeni ile Fran Garcia seçiminde bulundu. Rodrygo'nun takımdan ayrılması yönünde ise 9.820 oy kullanıldı.

Arda Güler ise bu oylamada 10. sırada yer alarak sonuncu oldu. Milli futbolcu 8.296 oy ile yüzde 3'lük bir kesim tarafından hedef tahtasına kondu.

Arda Güler son sırada! Real Madrid\'i karıştıracak liste açıklandı
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Son Dakika Spor Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 3475082Ak:
    ya bı düşün yakamizdan baydı bu Arda güler haberleri.komisyonmu alıyorsunuz anlamadım ki... 21 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Arda seneye Başakşehir de 8 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VİNİCYUS, RODRIGO ME.PAMBE VE BELİNGAM OLDUĞU SURECE BU BEBE YEDEĞİN YEDEĞİ 0 2 Yanıtla
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