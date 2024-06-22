Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11'ler belli oldu

Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11\'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçını Portekiz ile yapacak. İlk 11'lerin belli olduğu karşılaşmaya Gürcistan maçına damga vuran yıldız futbolcumuz Arda Güler yedek kulübesinde başlayacak.

22.06.2024 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU, ARDA GÜLER YEDEK

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Arda Güler, Gürcistan, Portekiz, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Orhan Dulkadir: bu teknik direktör inan işi bilmiyor bu şekilde orta saha olur mu bu gs nin nasıl bir lobisi varda istatisdigi içler acısı olan barış Alper bu kadroda as olarak forvet çıkıyor Semih dururken Alper yedek bile olamaz keza bu ne kafa anlamadım Arda güler yok valla pes galatasaray ligde süper gidiyor olavrupada hiç başarı yok ligde sar kart gormuyor qvrupada cikdigi maçlarda hep sarı görüyor bunların hepsi teker teker sorgulanmalı montrlla korkusunda Galatasaray kadrosu kuruyor milli takıma m... 18 14 Yanıtla
    Hasan Vanlı: ne kadar boş bir yorum..Barış alper bu senenin en iyisiydi ligin..şu kadroda o mu gözüne battı..Gs lıyım bende sma kerem olmamalıydı ama barış her türlü oynar bu takımda 6 3 Ender Kervancıoğlu: 2002 2008 turnuvalarında başarıyı getiren Galatasaraylı futbolcuların etkisiydi. GS varsa başarı vardır. Hırt 2 4
  • okan köksoy: Ne biçim bir orta saha, sonumuz hayır olsun 16 3 Yanıtla
  • Ankara null: 8 yeriz 10 4 Yanıtla
  • Emin Erol: cok yanlis kadro 11 1 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ: Altay M.United de yedek değilmiydi hep. Şaka gibi bir kadro. 7 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ya bu Ardayı ne abarttiniz. İlk 11de olcakmi olmayacak mı diye. Attığı gol dışında sahada hiç yoktu. İspanya'da 16 yaşındaki yamal maç boyunca İtalya defansının içinden geçti. Öyle bir oyun sergilesin biz de gece gündüz konuşuruz. 3 4 Yanıtla
  • YoH null: yav kardeşim kazansa ne kazanmasa ne elenecek:D 1 5 Yanıtla
    Kürsat Dalbay: Nah elenecek ! 0 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

17:58 Arda Güler yedek Türkiye-Portekiz maçında ilk 11’ler belli oldu Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11'ler belli oldu
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
16:32 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:28 BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
16:42 Temasa geçtiler bile Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin iki yıldızını birden istiyor Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor
16:11 Esenyurt’ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu Esenyurt'ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:25 Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı! 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi
15:19 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler Dehşete düşüren anlar kamerada 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada
15:00 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk 14 kişinin öldüğü anız yangınından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Yanan tarlalarda cesetleri aramaya koyulduk
14:31 CHP lideri Özel’den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye’nin en büyük direnişini başlatacağım CHP lideri Özel'den kira yardımı kesilecek olan depremzedelere destek: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 18:33:30. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement