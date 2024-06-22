Arda Güler yedek! Türkiye-Portekiz maçında ilk 11\'ler belli oldu

Orhan Dulkadir:

bu teknik direktör inan işi bilmiyor bu şekilde orta saha olur mu bu gs nin nasıl bir lobisi varda istatisdigi içler acısı olan barış Alper bu kadroda as olarak forvet çıkıyor Semih dururken Alper yedek bile olamaz keza bu ne kafa anlamadım Arda güler yok valla pes galatasaray ligde süper gidiyor olavrupada hiç başarı yok ligde sar kart gormuyor qvrupada cikdigi maçlarda hep sarı görüyor bunların hepsi teker teker sorgulanmalı montrlla korkusunda Galatasaray kadrosu kuruyor milli takıma m...

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Hasan Vanlı: ne kadar boş bir yorum..Barış alper bu senenin en iyisiydi ligin..şu kadroda o mu gözüne battı..Gs lıyım bende sma kerem olmamalıydı ama barış her türlü oynar bu takımda 6 3