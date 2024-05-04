Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu - Son Dakika
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Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu

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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasıyla La Liga'da bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

04.05.2024 21:29  Güncelleme: 21:49
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Lider Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Barcelona ise deplasmanda 3. sıradaki Girona'ya 4-2 mağlup oldu.

4 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu sonuçların ardından Madrid temsilcisinin en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 13'e yükseldi. Milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu

PUAN DURUMU

1- Real Madrid: 34 maç-87 puan

2- Girona: 34 maç-74 puan

3- Barcelona: 34 maç-73 puan

ARDA GÜLER'İN LA LİGA PERFORMANSI

Real Madrid formasını La Liga'da 2'si ilk 11 olmak üzere 7 kez giyen Arda Güler, bu karşılaşmalarda takımına 2 gollük katkı sağladı. Daha önce Madrid temsilcisiyle İspanya Süper Kupası kazanan Arda, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu elde ederken Real Madrid'deki ilk senesinde de ikinci kupasını kazandı.

Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu

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Son Dakika Spor Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu - Son Dakika

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