Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşılaşacak olan Borussia Dortmund ile Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu. Real Marid'de oynayan Arda Güler'le teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dev final öncesi özel bir görüşme yaptığı öğrenilirken, milli oyuncumuz mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

01.06.2024 21:14
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Borussia Dortmund ile Real Madrid'in ilk 11'leri belli olurken, İspanya ekibinde top koşturan Arda Güler mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında oynanacak finalde belli olacak. Dev finalde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

ARDA GÜLER YEDEK KADRODA

Müsabaka öncesi takımların ilk 11'i belli olurken, Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin antrenmanda Arda Güler ile özel görüşme yaptığı öğrenildi. İtalyan teknik adamın Güler'e, ""Sana ihtiyacımız olursa oynayacaksın, o yüzden yeteneğine güveniyorum, bu finalde hepiniz önemlisiniz." dediği belirtildi.

Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu

İŞTE TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Brandt, Sabitzer, Adeyemi, Sancho, Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr., Rodrygo

Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11\'i belli oldu

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Son Dakika Spor Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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SON DAKİKA: Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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