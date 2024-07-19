Arda ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı

Spor

Galatasaray'ın umut vadettiği fakat istediği performansı bir türlü bulamadığı Hamza Akman ile yollar ayrıldı. Akman, bir dönem Arda Güler ile kıyaslanıyordu.

KULÜPSÜZ KALDI

Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Hamza Akman'a sözleşme önermeyen Galatasaray yönetimi oyuncuyu serbest bıraktı. Akman, Manisa FK ile görüşüyor.

ARDA İLE KIYASLANIYORDU

Galatasaraylı taraftarlar bir dönem Hamza Akman'ı, Arda Güler ile kıyaslıyordu. Yeteneğinin üst düzey olduğu ifade edilen Hamza Akman'ın ayrılışı taraftarları bir hayli şaşırttı.