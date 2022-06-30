Arda Turan'a 2.Lig'e yeni yükselen köklü kulüpten transfer teklifi! Başkan açıkladı

Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından biri olan Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Katıldığı televizyon programında futbolu bırakıp bırakmayacağı konusunda daha karar vermediğini ancak Süper Lig'de Galatasaray'dan başka takımın formasını giymeyeceğini açıklayan yıldız futbolcuya 2.Lig'den davet geldi.

İSKENDERUNSPOR ARDA TURAN'I İSTİYOR

Spor Toto 2. Lig'deki ilk sezonunda şampiyon olmak isteyen İskenderunspor'dan Arda Turan'a davet geldi. Yerel basından 8. Gün'de yer alan habere göre; İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat tecrübeli futbolcuya çağrıda bulunarak, "Arda Turan, Türk futbolu için bir değerdir. Camiamızın kapısı sonuna kadar Arda Turan'a açıktır" ifadelerini kullandı.

İSKENDERUNSPOR'UN CEO'SU RİEKERİNK

Galatasaray'ın eski Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in CEO'su olduğu İskenderunspor'da geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı kulübün eski oyuncusu Aydın Yılmaz forma giymişti.