Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu - Son Dakika
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Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu

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Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, RAMS Park'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftarlar tarafından kendisine çiçek ve atkı takdim edilen genç teknik adamın sarı-kırmızılı atkıyı takması rakip takımların taraftarları tarafından tepki aldı.

01.12.2024 19:29  Güncelleme: 20:03
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Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların sevgiyle karşılandı. Genç teknik adamın karşılaşma öncesi Galatasaray atkısı takması tepki çekti.

TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, "Arda Turan oley" tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik adam, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi. Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.

Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması tepki çekti

GALATASARAY ATKISI TAKTI

Öte yandan Eyüspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın kendisine verilen Galatasaray atkısını takması gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu duruma destek verirken, Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar başta olmak üzere rakip takımların taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi. Arda, maç esnasında bu atkıyı boynundan çıkardı.

Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması tepki çekti

GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA SOHBET ETTİ

Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı. Arda, bazı Galatasaraylı futbolcularla da kısa bir süre sohbet etti.

Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması tepki çekti

OKAN BURUK'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Karşılaşma öncesinde Arda Turan ile ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Arda Hoca'ya bir parantez açmak lazım, çok başarılı. Başarıları bize gurur ve mutluluk veriyor" açıklamasını yaptı.

Arda Turan\'ın RAMS Park\'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu

Galatasaray, Arda Turan, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman A:
    Dostluk maçında kazanan Galatasaray.Hahahahahaha. 19 13 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Atkı da bişe mi maçı da bağladı. Ms 2-1 gs alır arda turan ilk yarı ms bahis oynamış. 20 11 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray Galatasaray a karşı ilginç maç 12 8 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka:
    Yalakalık parayla değil ya 11 8 Yanıtla
  • V. A.:
    Barış alperin şutunda arkasını dönen emre akbaba ne alaka da arkanı donuyorsun gole izin verdi resmen. Bide üzülmüş gbi elini yüzüne gotürüyor yemnederm satılmışşşşş bunlar 6 8 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Şerefsizlik yapmayın, böyle ters algılar hep küçük takım lehine olur, hep asılırlar maçı sattı demesinler diye normal üstü oynamak isterler, nitekim ilk yarı eyüp baya iyiydi.. 3 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Karakter yok bişey yok bunlar zaten olacaktı ne bekliyordunuz kiii 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    satılık maç 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    volkan ı fenev maçında çiçekle karşılayanlar, hatta futbolcularla foto çektirenler, Alex ile kucaklaşıp yanyana gezenler, ne olacak. bırakın bu işleri Eyüp spor takır takır top oynuyor. kimsenin Hatay, Antalya maçlarında bu kadar algı yaptığını hatırlamıyorum. kendi becerisiyle birşeyler yapamayanlar bir haftadır algı yapıyorlar. geçin bunları. ne yapsanız ne etseniz şampiyon GS olacak. 1 0 Yanıtla
  • Çağday müderrisoğlu:
    valla yorum yapip ustune alinanlara soyluyorum bi kisiler takimlar karaktersiz degil biraz hafizanizi zorlayin dicem ama sizi sikintiya sokmak istemiyorum biz adem buyugun attigi golle sampiyonlugu besiktasa birakmis takimiz fazla konusmayin o yuzden 0 0 Yanıtla
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