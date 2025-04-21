Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri - Son Dakika
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Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri

Arda Turan\'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, Galatasaray maçındaki hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Turan, ''Pazar günü çok zor bir mücadele olacak ama en iyi halimizde olacağız. İnsanlara güzel futbol izlettirip kazanmaya çalışacağız'' dedi.

21.04.2025 14:21
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Hafta sonunda Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayacak olan Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan, Rizespor maçını değerlendirdi ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Arda Turan, Rizespor maçıyla ilgili olarak, ''Maçı kaybettiğimiz için açıkçası çok üzgünüm. Rizespor gibi zorlu bir deplasmanda böyle oynadığınız bir maçı kaybetmemelisiniz. İlk yarıda üretkenlikten uzak olsak da topa sahip olduk ve oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik, doğru oyunu oynadık. İlk yarıyı baştan sona muhteşem oynadık. Birebirleri daha iyi oynayabilirdik, half space koşularını daha iyi yapabilirdik, şut imkanlarımızı artırabilirdik. İkinci yarıda Çaykur Rizespor yaptığı oyuncu değişikliği ile teması artırdı. Zaman zaman temastan uzak kalınca duran top fırsatları verdik. Kolay fauller rakibimizi bizim sahamıza taşıdı. Bu anlara müdahale etmek için Halil ve Emre'yi oyuna aldık, Melih'i sağ beke gönderdik. Bu hamlelerimizle temas anlamında tekrar istediğimiz seviyeye çıktık. Oyunu tekrar iyi yönlendiriyorken talihsiz bir duran top golüyle geriye düştük. Oyunu çevirmek için elimizde olan bütün hamleleri kullanmaya çalıştık. Umut Bozok'un elimizdeki tek forvet olması, formasyon olarak değişikliğe gidemememiz hamlelerimizi kısıtladı. Söyleyebileceğim tek bir şey var oyuncularımızın bizi getirdiği konum, verdikleri mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.

''GALATASARAY'I YENMEYE ÇALIŞACAĞIZ''

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçını kazanmak istediklerini söyleyen Turan, ''Önümüzdeki hafta ligin en güçlü takımlarından biri Galatasaray ile karşılaşacağız. Muhteşem bir hocaları var ve muhteşem bir oyun oynuyorlar, ligi adeta domine ettiler. Galatasaray'a saygımız çok büyük. Benim de yetiştiğim yere karşı oynamamız duygusal olarak zor ama oyunun güzellikleri bunlar. Biz ikas Eyüpspor'un hedefleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Pazar günü çok zor bir mücadele olacak ama en iyi halimizde olacağız. İnsanlara güzel futbol izlettirip kazanmaya çalışacağız. Pazar günü güzel bir gün bekliyor bizi, hayallerimizi süsleyen bir gün. Kadınları, çocukları ve gençleri maça bekliyoruz. Umarım Türk futbolunun geleceği adına güzel bir futbol izlettirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    YENERSİN YENERSİN COK BEKLE..ZATEN KUŞLARDA YENMENİ BEKLİYOR..! 36 4 Yanıtla
  • Behzat:
    umudumuz Şaban. 30 4 Yanıtla
  • 78908900:
    Sizin hayalleriniz bir başkasına umut olmaktan ileri gitmez . 25 4 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Eyüpspor 1 Galatasaray 3 18 2 Yanıtla
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