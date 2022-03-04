Arda Turan depremi! Burak Elmas, "Fatih Terim'le fotoğrafı hata oldu" dedi, kadroya alınmadı - Son Dakika
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Arda Turan depremi! Burak Elmas, "Fatih Terim'le fotoğrafı hata oldu" dedi, kadroya alınmadı

04.03.2022 16:06
Arda Turan depremi! Burak Elmas, "Fatih Terim'le fotoğrafı hata oldu" dedi, kadroya alınmadı

Başkan Burak Elmas, "Arda, Fatih hocayla fotoğrafını koymamalıydı" dedikten sonra Konyaspor maçı kadrosunda büyük sürprizler görüldü. Arda Turan'la birlikte 5 futbolcu Konya kafilesinde yer almadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da Arda Turan, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çipe ve Sofiane Feghouli maç kadrosuna alınmadı.

Arda Turan depremi! Burak Elmas, 'Fatih Terim'le fotoğraf paylaşmamalıydı' dedi, kadroya alınmadı

GERİ DÖNDÜLER

Geçen hafta kadroda olmayan Morutan, Halil ve Muslera ise kadroda yer aldı. Burak Elmas'ın açıklamalarından sonra Torrent'in kadro tercihleri dikkat çekti.

Arda Turan depremi! Burak Elmas, 'Fatih Terim'le fotoğraf paylaşmamalıydı' dedi, kadroya alınmadı

"JÜBİLE YAPTIRDINIZ"

Arda Turan son antrenmanda muhabirlerin yanından geçerken, "Bana futbolu bıraktırıp jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim" ifadelerini kullanmıştı. Teknik direktör Torrent, Arda'nın fotoğrafına tepki göstermemiş ancak "Yönetimimiz ve bizim için zor durumdu" diye gönderme yapmıştı.

Arda Turan depremi! Burak Elmas, 'Fatih Terim'le fotoğraf paylaşmamalıydı' dedi, kadroya alınmadı

Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey."

Arda Turan depremi! Burak Elmas, 'Fatih Terim'le fotoğraf paylaşmamalıydı' dedi, kadroya alınmadı

Burak Elmas ne demişti?

Haber Global'de Buket Aydın'ın, Arda Turan'ın Fatih Terim ile fotoğrafı üzerine sorduğu soruya Burak Elmas, "Arda'nın Fatih hocasıyla birlikte olması ve yemek yemesiyle ilgili bir rahatsızlık duymadım. Galatasaray'ın kaptanı olarak bu hassas durumda, mevcut hocasının haksız eleştiriler aldığı bir ortamda daha fazla sorumluluk sahibi olmalıydı, öyle bir fotoğrafı koymamalıydı. Arda iyi bir Galatasaraylı, sevdiğim bir kardeşim. Galatasaray'ı ciddi anlamda çok büyük yerlerde temsil etmiş bir oyuncu. Galatasaray'a tecrübelerini aktarmasını isterim. Herkes böyle hatalar yapıyor, ders çıkarmak daha önemli. İnsan kaybetmek çok kolay, kazanması zor. Her hatada her değeri sıfırlarsanız kazanmak yerine yok etmeye çalışırsanız insan kaynağını kaybedersiniz. Hataya her seferinde tolerans göstermek değil, düzeltme şansı verilmelidir" yanıtını vermişti.

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Galatasaray, Burak Elmas, Fatih Terim, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan depremi! Burak Elmas, 'Fatih Terim'le fotoğrafı hata oldu' dedi, kadroya alınmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan depremi! Burak Elmas, "Fatih Terim'le fotoğrafı hata oldu" dedi, kadroya alınmadı - Son Dakika
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