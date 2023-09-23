Arda Turan'ın Eyüpspor'u durdurulamıyor! Ligi domine ettiler

Eyüpspor ile Ümraniyespor, 1. Lig'in 6. haftasında Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2 golle kazandı be ligde 6'da 6 yaptı.

CANER ERKİN DURDURULAMIYOR

Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. Sezona müthiş başlayan Caner Erkin, bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezon 4. golüne ulaştı.

6'DA 6 YAPTILAR

Bu sonuçla birlikte Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ligdeki 6. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.