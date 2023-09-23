Arda Turan'ın Eyüpspor'u durdurulamıyor! Ligi domine ettiler

Eyüpspor ile Ümraniyespor, 1. Lig'in 6. haftasında Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2 golle kazandı be ligde 6'da 6 yaptı.
Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. Sezona müthiş başlayan Caner Erkin, bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezon 4. golüne ulaştı.
Bu sonuçla birlikte Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ligdeki 6. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
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