Arda Turan'ın Eyüpspor'u durdurulamıyor! Ligi domine ettiler - Son Dakika

Arda Turan'ın Eyüpspor'u durdurulamıyor! Ligi domine ettiler

Son Güncelleme: 23.09.2023 08:53

1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı. Caner Erkin bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezon 4. golünü atma başarısı gösterdi.

Eyüpspor ile Ümraniyespor, 1. Lig'in 6. haftasında Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2 golle kazandı be ligde 6'da 6 yaptı.

CANER ERKİN DURDURULAMIYOR

Karşılaşmada Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. Sezona müthiş başlayan Caner Erkin, bu karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezon 4. golüne ulaştı.

6'DA 6 YAPTILAR

Bu sonuçla birlikte Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, ligdeki 6. maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın Eyüpspor'u durdurulamıyor! Ligi domine ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan'ın Eyüpspor'u durdurulamıyor! Ligi domine ettiler - Son Dakika
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