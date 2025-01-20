İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Corendyon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yüzleri güldüren bir an yaşandı.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan galibiyetin sevinicini Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile paylaşırken, İkas Eyüpspor ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Dakika › Spor › Arda Turan, galibiyeti Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile kutladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)