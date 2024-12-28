Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig'de son 10 günü - Son Dakika
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Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig'de son 10 günü

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Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor'un başında inanılmaz işler yapan başarılı antrenör Arda Turan'ın, La Liga'nın köklü ekiplerinden Girona'nın başına geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

28.12.2024 12:05
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Süper Lig'e bu sezon çıkan ve fırtınalar estiren Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

10 GÜN İÇİNDE TAKIMDAN AYRILABİLİR

Yakup Çınar'ın haberine göre; İspanyol ve Alman kulüplerinin kendisine olan ilgisi bilinen Turan'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla anlaşmaya çok yakın olduğu ve başına geçeceği bu takımın da Girona olabileceği iddia ediliyor.

SÜPER LİG'DE FIRTINA ESTİRİYOR

İstanbul temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan ve takımı Süper Lig'e taşıyan Turan, bu sezon ligde 17 maç sonunda 27 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Eyüpspor Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig\'de son 10 günü

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Son Dakika Spor Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig'de son 10 günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emre Sunay:
    Sadece şanslı o kadar. Elinde ki kadro iyi. 18 58 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken:
    ispanyaya gitsin mum gibi olur ole artislşk yapamaz hakemlere en son yaptı barcelona haddini bildirmişti 7 40 Yanıtla
  • Çelikk:
    kendini birpok sana 9 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sende meneger olarak büyük ışık var sen bir pep guardiola olursun ama sinirine egona yenik düşüyorsun arda kendini toparla sen özünde iyi bir adamsın aslında 26 11 Yanıtla
    ali çakmak:
    dedi oe ferhat. 1 1
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