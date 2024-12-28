Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig\'de son 10 günü

Spor

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Süper Lig'e bu sezon çıkan ve fırtınalar estiren Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Yakup Çınar'ın haberine göre; İspanyol ve Alman kulüplerinin kendisine olan ilgisi bilinen Turan'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla anlaşmaya çok yakın olduğu ve başına geçeceği bu takımın da Girona olabileceği iddia ediliyor.

SÜPER LİG'DE FIRTINA ESTİRİYOR

İstanbul temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan ve takımı Süper Lig'e taşıyan Turan, bu sezon ligde 17 maç sonunda 27 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Eyüpspor Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.