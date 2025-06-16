Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, takımıyla 19 Haziran'da Slovenya kampına başlıyor. Genç teknik adam, Eyüpspor'da birlikte çalıştığı Ahmed Kutucu'yu da kadrosuna katmak istiyor.
Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemde Ahmed Kutucu'nun yıldızını parlatan Arda Turan, eski öğrencisini yeni takımına istiyor. Galatasaray Yönetim de satışa sıcak bakıyor.
Eyüpspor'dan geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 18 maçta 2 gol attı.
Son Dakika › Spor › Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor - Son Dakika
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