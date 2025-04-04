Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili futbolcusundan kafa karıştıran açıklama - Son Dakika
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Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili futbolcusundan kafa karıştıran açıklama

Arda Turan\'ın geleceğiyle ilgili futbolcusundan kafa karıştıran açıklama

Shakhtar Donetsk'in Arda Turan'a teklif yaptığı iddiaları, Eyüspor forması giyen Taras Stepanenko'ya soruldu. 15 yıl Shakhtar forması giyen Stepanenko, ''Eğer hoca isterse bana Shakhtar ile ilgili bir şeyler sorabilir. Shakhtar'a katılırsa çok mutlu olurum. Neden Türkiye'de mütevazı bir kulüple Avrupa kupaları için mücadele eden bir adamı denemesinler?'' yanıtını verdi.

04.04.2025 21:32
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Ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten Eyüpspor'a transfer olan Taras Stepanenko, 15 yıl formasını giydiği Ukrayna devinin yeni teknik direktörü Arda Turan'a teklif götürdüğü iddialarına yanıt verdi. Stepanenko'nun açıklamaları dikkat çekti.

"SHAKHTAR'A KATILIRSA MUTLU OLURUM"

Ukrayna'da yayın yapan BurBuzz adlı YouTube kanalına konuşan Stepanenko, "Shakhtar'ın Arda Turan'a teklif yaptığı iddialarını nasıl değerlendiriyorsun? Belki bunu ona sormuşsundur" sorusuna "Evet bu iddiayı gördüm ama ona sormadım. Eğer hoca isterse bana Shakhtar ile ilgili bir şeyler sorabilir ama Shakhtar'a katılırsa çok mutlu olurum. O iyi bir adam" şeklinde yanıt verdi.

"NEDEN DENEMESİNLER?"

Arda Turan'ın genç ve kaliteli bir antrenör olduğunu söyleyen Stepanenko, "Harika bir futbolcuydu. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynadı. Neden olmasın? Shakhtar daha önce Fonseca ve De Zerbi'yi de genç teknik direktörlerken göreve getirdi. Onlar da ilk adımlarını çok büyük takımlarda atmamışlardı. O zaman neden Türkiye'de mütevazı bir kulüple Avrupa kupaları için mücadele eden bir adamı denemesinler?" şeklinde konuştu.

Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili futbolcusunda kafa karıştıran açıklama
Taras Stepanenko

"TABİİ Kİ TAVSİYE EDERİM"

"Bu sözleriniz Stepanenko'dan Shakhtar'a, Arda Turan'a dikkat etmeleri için bir tavsiye mi?" sorusuna cevap veren deneyimli futbolcu, "Evet, tabii ki. Bence eğer yazıldıysa bu bilgi bir yerlerden gelmiş olmalı. Belki de bir yerlerde bir listede yer alıyordur" dedi.

ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR RAKAMLARI

Eyüpspor'un başında Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Arda Turan, İstanbul ekibinde 76 maçta 1.84 puan ortalaması yakaladı. 38 yaşındaki çalıştırıcının takımı, bu sezon ligdeki 28 maç 12 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi elde etti ve topladığı 44 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Eyüpspor, Ukrayna, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili futbolcusundan kafa karıştıran açıklama - Son Dakika

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