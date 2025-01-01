Arda Turan'ın öğrencisi dünya yıldızlarıyla yarışıyor - Son Dakika
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Spor

Arda Turan'ın öğrencisi dünya yıldızlarıyla yarışıyor

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Eyüpspor'un yıldız oyuncusu Ahmet Kutucu, bu sezon 12 farklı maçta skor katkısında bulunarak Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın ardından en çok skor katkısında bulunan oyuncular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

01.01.2025 14:30  Güncelleme: 14:50
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Genç antrenör Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da kariyerinin en parlak sezonlarından birini yaşayan Ahmet Kutucu, dünya yıldızlarıyla yarışıyor.

TEK RAKİBİ SALAH

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kutucu Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol katkısı veren oyuncular arasında yer alıyor.

Kutucu, bu sezon 12 farklı maçta skor katkısında bulunarak Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın ardından en çok skor katkısında bulunan oyuncular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Arda Turan'ın öğrencisi dünya yıldızlarıyla yarışıyor
Arda Turan\'ın öğrencisi dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Muhammed Salah, Arda Turan, Liverpool, Eyüpspor, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın öğrencisi dünya yıldızlarıyla yarışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yusuf Doğrucu:
    Bu nasıl bir karşılaştırma ? lngiltere liginde oynasın da aynı katkıyı versin bakalım... 22 8 Yanıtla
  • Emrullah Güllü:
    Türkiye kadar kendi insanına bu kadar aşağilayan başka ülke yoktur 25 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balon oyuncusu kendi gibi 2 20 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    süper lig de normal . ingiltere yada İtalya da katkı verde görelim! 4 3 Yanıtla
  • Ercan Koyun:
    Filistinli deyip zulme devam ederler 1 0 Yanıtla
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