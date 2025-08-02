Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, bir süredir sosyal medyada Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajla anılıyor.
Bir röportaj sırasında Ukraynalı spikerin yüzüne bile bakmayan Arda Turan, adeta topa tutulmuştu. Soğuk ve mesafeli tavırları sosyal medyada gündem olurken, ünlü antrenörden şaşırtan bir hamle geldi.
Aynı spikere konuşan Arda Turan bu kez göz teması kurdu, gülümsedi. Hal böyle olunca "Ne değişti Arda?" sorusu da beraberinde geldi.
Son Dakika › Spor › Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı - Son Dakika
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