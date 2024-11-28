Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular - Son Dakika
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Spor

Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular

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Ünlü yorumcu Cem Dizdar, Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizdar, "Duyuyorum, Arda Turan'ın adı RAMS Başakşehir ile anılıyor... Doğru mu, yanlış mı bilemem. Ayrıca Okan Buruk iki tökezlese "Arda Turan" diyen çok adam çıkar" dedi.

28.11.2024 16:03
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Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'a oynattığı futbol ile otoritelerin beğenisini kazanan Arda Turan, hakkında bomba iddia ortaya atıldı.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig'in yeni ekibi olmasına karşın şu anda 22 puanla 4. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet elde etti. Eyüpspor'un bu çıkışı ile birlikte Arda Turan da teknik direktörlük kariyerinin henüz başında olmasına rağmen sivriliyor. Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski kaptanı, başka kulüplerle anılmaya başlandı.

"EYÜPSPOR'DA KALICI OLMAZ"

Fanatik yazarı Cem Dizdar, Mackolik YouTube kanalındaki programında Arda Turan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. 37 yaşındaki hocanın geleceğine ilişkin konuşan Dizdar, "Eyüpspor bence Arda Turan için kalıcı olmaz. Kasımpaşa gibi olmaz. Orası çünkü transferle yürüyen bir takım. Duyuyorum, Arda Turan'ın adı Başakşehir ile anılıyor... Doğru mu, yanlış mı bilemem. Ayrıca Okan Buruk iki tökezlese 'Arda Turan' diyen çok adam çıkar" dedi.

Arda Turan\'ın yeni takımını duyurdular

Okan Buruk, Başakşehir, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Vatandaş Rıza:
    bence baska takimda olmasi gs icin daha iyi, en azindan 6 puan cepte garanti.. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    asparagas haber! yaz okunsun!!! yazanın cümlesine bakın.." Başdanışmanıdır anılıyor..doğrumu yanlış mı bilmem" bilmiyorsun da neye göre yazıyorsun işiniz haberden ziyade ortalık karıştırmak... 0 0 Yanıtla
  • Halit kamil Göker:
    galatasaray için fırınde pişiyor 0 0 Yanıtla
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