Arda Turan, sinirden deliye döndü

Spor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Eyüpspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

RİZESPOR İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Eyüpspor'un golü 27. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller ise 55. dakikada Dal Varesanovic ve 75. dakikada Ali Sowe'dan geldi. Öte yandan konuk takımda Amir Hadziahmetovic, rakibine yaptığı müdahale sonrası 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

EYÜPSPOR EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kaybeden ve bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini alan Eyüpspor 22 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 16'ya yükseltti. Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Galatasaray'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

ARDA TURAN ÇOK SİNİRLENDİ

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Rizespor'un beraberlik golünden sonra çok sinirlendi. Yedek kulübesinde çılgına dönen Arda, oyuncularına sitem etti ve hem akreditasyon kartını hem de montunu çıkartarak yere fırlattı. Genç teknik adamın kameralara yansıyan o anları kısa sürede viral oldu ve çok sayıda etkileşim aldı.