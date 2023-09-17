Arda Turan tarih yazıyor! Eyüpspor, 5'te 5 yaptı

Eyüpspor ile Gençlerbirliği, 1. Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arda Turan'ın yönetimindeki İstanbul ekibi 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Gençlerbirliği'nin tek golünü 3. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Eyüpspor'un gollerini ise 13 ve 67. dakikada Gianni Bruno, 24. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Bu galibiyetle Arda Turan'ın öğrencileri 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti. Eyüpspor'da Caner Erkin ise 5. haftada 3. asistini yapma başarısı gösterdi.
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