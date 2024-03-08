Arda Turan ve diğer futbolcuların dolandırıcılık davasında ifadeleri

Spor

21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın duruşmasında Arda Turan'a Seçil Erzan'ı tehdit edip etmediği soruldu. Erzan gözlerine bakarak cevap veren Turan, "Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım. 7.5 milyon dolar kaybettim ama hakaret etmedim. Para verme konusunda ikna etti. Bankaya gittiğimde ekrandan gösteriyordu. Amacım, banka paramı yönetsindi. Ben Hakan Ateş'e de Mehmet Aydoğdu'ya da ulaşabilirdim. Ama tüm işlemlerimi Seçil Erzan yapıyordu, sonuna kadar güveniyordum" ifadelerini kullandı.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan ile birlikle Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera da katıldı.

"HEM KENDİ ADIMA HEM DE ARKAMDAKİ KADIN ADINA ÜZGÜNÜM"

Şikayetçi olarak ifade veren Arda Turan, "Hem kendi adıma hem de bankanın adına hem de arkamdaki kadın adına üzgünüm. Kendisi elinde dosyalarla, banka yetkililerinin gücünü arkasına almış bir hanımefendiydi. Futbolcularla yakın ilişkileri vardı. Denizbank sitesinde 15 yıllık başarısı anlatılan bir kadındı. İyi iletişimi olan bir kadındı" dedi.

"NEFSİME YENİK DÜŞEREK KABUL ETTİM"

Turan, hem sinirli ve hem de üzgün olduğunu belirterek "Seçil Erzan, Ekim 2022'de arayarak mevduata getirmemi istedi. Hayatım boyunca faiz almadığımı söyledim. Kendisi de fondan bahsetti. Bunun faiz olmadığını, fon olduğunu söyleyerek beni ikna etti. Nefsime yenik düşerek kabul ettim. Sonra etraftan duydum yüksek kar veriliyormuş ama bana öyle söylenmedi. Fırsat olduğunda 10 milyon dolar getirirsem faydalanabileceğimi söyledi. Taşınmazlarımı satarak faydalanabileceğimi söyledim. Ocak ayına kadar söz verdiğim tarihlerle borçlarla, taşınmaz satarak 13 milyon 900 bin dolar verdim. 6 milyon 400 bin doları istediğim zaman getirdi. Parayı verdiğimde bana Denizbank imzalı kağıt da verdi. Şubeye gittiğimde de bana ekranlarını gösterdi" dedi.

"BANKA ŞUBE MÜDÜRÜNE SAHİP ÇIKMALIYDI, SEÇİL ERZAN'A DEĞİL"

Geriye 7.5 milyon dolarının kaldığını, deprem nedeniyle sıkıntılı olduğunu, ülkenin gri listede olduğunu söylediği için baskıda bulunmadığını söyleyen Turan, "33 milyonluk krediyi 3 saatte aldı. Kendini banka starlardan gösterdi. Bu paraları neden elden veriyoruz diye sorduğumda, 'Ardacığım bu fon bankanın hazinesinde oluyor' dedi. Paramı istediğimde annesinin hasta olduğunu söyledi. Ben de geçmiş olsun dedim" şeklinde konuştu. Paraları kardeşi ve şoförü aracılığıyla gönderdiğini belirten Arda Turan, "Denizbank'ın şubesine, Levent'in göbeğinde evraklarla para verdim. Tamamıyla Denizbank'a güvenerek bu paraları verdim. Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu'yu suçlamayarak ama Denizbank bundan sorumludur. Denizbank, şube müdürüne sahip çıkmalıydı, Seçil Erzan'a değil" şeklinde konuştu.

Seçil Erzan

"ŞARTLARI ZORLAMASINA RAĞMEN HAKERET ETMEDİM"

Sanık tarafına dönerek Seçil Erzan'ı hiç tehdit etmediğini belirten Turan, "Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım. 7.5 milyon dolar kaybettim ama hakaret etmedim. Para verme konusunda ikna etti. Bankaya gittiğimde ekrandan gösteriyordu. Amacım, banka paramı yönetsindi. Ben Hakan Ateş'e de Mehmet Aydoğdu'ya da ulaşabilirdim. Ama tüm işlemlerimi Seçil Erzan yapıyordu, sonuna kadar güveniyordum" dedi.

"SAF OLMASAM BU KADAR PARA VERİR MİYİM?"

Mahkeme Başkanının, "Bunun dolandırıcılık olduğunu ne zaman anladınız?" sorusuna Turan, "Emre ağabey arayınca anladım. Bu konularda safım, saf olmasam bu kadar parayı verir miyim? Hep ısrarla sormuştum 'Seçilciğim riski yok değil mi' diye. Şube müdürüne güvenerek yaptım bu işi. Tüm işlemleri telefonla konuşarak yapardık. Paraları ben teslim etmedim. Bana ödediği paradan krediyi kapadım. Maalesef şikayetçiyim" dedi. "Seçil Erzan'ın etkin pişmanlıktan yararlansın mı?" sorusuna, Arda Turan, "Ben bu hukuk sözlerinden anlamıyorum. Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir. Zaten zarardayım" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

"FATİH HOCA BÜYÜĞÜMÜZDÜR, HAKAN ATEŞ İLE İLİŞKİSİNDEN ÖTÜRÜ BANKAYA GİTTİK"

Bir avukatın, "Seçil Erzan fonun başında Hakan Ateş demiş. Siz önceki ifadenizde tüm Denizbank yöneticilerinden ve Erzan'dan şikayetçi olduğunuzu söylemişsiniz" sorusuna Turan, "Doğru. Bizde güven tesis eden bir banka o yüzden şikayetçiyim. Banka zorlu bir yerdir, trafik olur. Seçil hanım sen rahatsız olma derdi, anında yüksek kredi kartı gönderirdi. Bir banka müdürü olarak Seçil Erzan her şeyi sağladı. Bankanın bir banka müdürüne sahip çıkmamasını anlamıyorum" diye cevap verdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından bankaya neden Fatih Terim ile gittiği sorulan Turan, "Fatih hoca büyüğümüzdür, hamimizdir. Böyle bir durum olduğunda bu durumu konuşmak için onunla gittim, Hakan Ateş ile olan ilişkisinden ötürü" dedi. Turan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.