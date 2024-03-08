Arda Turan ve diğer futbolcuların dolandırıcılık davasında ifadeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Turan ve diğer futbolcuların dolandırıcılık davasında ifadeleri

Arda Turan ve diğer futbolcuların dolandırıcılık davasında ifadeleri

Eski bankacı Seçil Erzan'ın futbolcular ve iş insanlarını dolandırmakla suçlandığı davada Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera ifade verdi. Arda Turan, Seçil Erzan'ın kendisini dosyalarla ve banka yetkililerinin gücüyle ikna ettiğini belirtti. Turan, 7.5 milyon dolar dolandırıldığını ve Denizbank'ın sorumlu olduğunu söyledi. Ayrıca, Turan'ın ifadesi sırasında salonda gülüşmeler yaşandı.

08.03.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın duruşmasında Arda Turan'a Seçil Erzan'ı tehdit edip etmediği soruldu. Erzan gözlerine bakarak cevap veren Turan, "Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım. 7.5 milyon dolar kaybettim ama hakaret etmedim. Para verme konusunda ikna etti. Bankaya gittiğimde ekrandan gösteriyordu. Amacım, banka paramı yönetsindi. Ben Hakan Ateş'e de Mehmet Aydoğdu'ya da ulaşabilirdim. Ama tüm işlemlerimi Seçil Erzan yapıyordu, sonuna kadar güveniyordum" ifadelerini kullandı.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan ile birlikle Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera da katıldı.

Arda Turan tehdit sorusuna Seçil Erzan'ın gözlerine bakarak cevap verdi

"HEM KENDİ ADIMA HEM DE ARKAMDAKİ KADIN ADINA ÜZGÜNÜM"

Şikayetçi olarak ifade veren Arda Turan, "Hem kendi adıma hem de bankanın adına hem de arkamdaki kadın adına üzgünüm. Kendisi elinde dosyalarla, banka yetkililerinin gücünü arkasına almış bir hanımefendiydi. Futbolcularla yakın ilişkileri vardı. Denizbank sitesinde 15 yıllık başarısı anlatılan bir kadındı. İyi iletişimi olan bir kadındı" dedi.

"NEFSİME YENİK DÜŞEREK KABUL ETTİM"

Turan, hem sinirli ve hem de üzgün olduğunu belirterek "Seçil Erzan, Ekim 2022'de arayarak mevduata getirmemi istedi. Hayatım boyunca faiz almadığımı söyledim. Kendisi de fondan bahsetti. Bunun faiz olmadığını, fon olduğunu söyleyerek beni ikna etti. Nefsime yenik düşerek kabul ettim. Sonra etraftan duydum yüksek kar veriliyormuş ama bana öyle söylenmedi. Fırsat olduğunda 10 milyon dolar getirirsem faydalanabileceğimi söyledi. Taşınmazlarımı satarak faydalanabileceğimi söyledim. Ocak ayına kadar söz verdiğim tarihlerle borçlarla, taşınmaz satarak 13 milyon 900 bin dolar verdim. 6 milyon 400 bin doları istediğim zaman getirdi. Parayı verdiğimde bana Denizbank imzalı kağıt da verdi. Şubeye gittiğimde de bana ekranlarını gösterdi" dedi.

Arda Turan tehdit sorusuna Seçil Erzan'ın gözlerine bakarak cevap verdi

"BANKA ŞUBE MÜDÜRÜNE SAHİP ÇIKMALIYDI, SEÇİL ERZAN'A DEĞİL"

Geriye 7.5 milyon dolarının kaldığını, deprem nedeniyle sıkıntılı olduğunu, ülkenin gri listede olduğunu söylediği için baskıda bulunmadığını söyleyen Turan, "33 milyonluk krediyi 3 saatte aldı. Kendini banka starlardan gösterdi. Bu paraları neden elden veriyoruz diye sorduğumda, 'Ardacığım bu fon bankanın hazinesinde oluyor' dedi. Paramı istediğimde annesinin hasta olduğunu söyledi. Ben de geçmiş olsun dedim" şeklinde konuştu. Paraları kardeşi ve şoförü aracılığıyla gönderdiğini belirten Arda Turan, "Denizbank'ın şubesine, Levent'in göbeğinde evraklarla para verdim. Tamamıyla Denizbank'a güvenerek bu paraları verdim. Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu'yu suçlamayarak ama Denizbank bundan sorumludur. Denizbank, şube müdürüne sahip çıkmalıydı, Seçil Erzan'a değil" şeklinde konuştu.

Arda Turan tehdit sorusuna Seçil Erzan'ın gözlerine bakarak cevap verdi
Seçil Erzan

"ŞARTLARI ZORLAMASINA RAĞMEN HAKERET ETMEDİM"

Sanık tarafına dönerek Seçil Erzan'ı hiç tehdit etmediğini belirten Turan, "Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım. 7.5 milyon dolar kaybettim ama hakaret etmedim. Para verme konusunda ikna etti. Bankaya gittiğimde ekrandan gösteriyordu. Amacım, banka paramı yönetsindi. Ben Hakan Ateş'e de Mehmet Aydoğdu'ya da ulaşabilirdim. Ama tüm işlemlerimi Seçil Erzan yapıyordu, sonuna kadar güveniyordum" dedi.

"SAF OLMASAM BU KADAR PARA VERİR MİYİM?"

Mahkeme Başkanının, "Bunun dolandırıcılık olduğunu ne zaman anladınız?" sorusuna Turan, "Emre ağabey arayınca anladım. Bu konularda safım, saf olmasam bu kadar parayı verir miyim? Hep ısrarla sormuştum 'Seçilciğim riski yok değil mi' diye. Şube müdürüne güvenerek yaptım bu işi. Tüm işlemleri telefonla konuşarak yapardık. Paraları ben teslim etmedim. Bana ödediği paradan krediyi kapadım. Maalesef şikayetçiyim" dedi. "Seçil Erzan'ın etkin pişmanlıktan yararlansın mı?" sorusuna, Arda Turan, "Ben bu hukuk sözlerinden anlamıyorum. Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir. Zaten zarardayım" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

"FATİH HOCA BÜYÜĞÜMÜZDÜR, HAKAN ATEŞ İLE İLİŞKİSİNDEN ÖTÜRÜ BANKAYA GİTTİK"

Bir avukatın, "Seçil Erzan fonun başında Hakan Ateş demiş. Siz önceki ifadenizde tüm Denizbank yöneticilerinden ve Erzan'dan şikayetçi olduğunuzu söylemişsiniz" sorusuna Turan, "Doğru. Bizde güven tesis eden bir banka o yüzden şikayetçiyim. Banka zorlu bir yerdir, trafik olur. Seçil hanım sen rahatsız olma derdi, anında yüksek kredi kartı gönderirdi. Bir banka müdürü olarak Seçil Erzan her şeyi sağladı. Bankanın bir banka müdürüne sahip çıkmamasını anlamıyorum" diye cevap verdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından bankaya neden Fatih Terim ile gittiği sorulan Turan, "Fatih hoca büyüğümüzdür, hamimizdir. Böyle bir durum olduğunda bu durumu konuşmak için onunla gittim, Hakan Ateş ile olan ilişkisinden ötürü" dedi. Turan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Arda Turan, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan ve diğer futbolcuların dolandırıcılık davasında ifadeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
    18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı

    Gaziantep FK, deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde Selçuk İnan'a hoş geldin denildi ve başarılar dileyen açıklama yapıldı. Selçuk İnan daha önce Kasımpaşa'da görev yapmış ve Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

  • İşitme Engelli Kadın Sporcular, 8 Mart'ı İşaret Diliyle Kutladı
    18:25 İşitme Engelli Kadın Sporcular, 8 Mart'ı İşaret Diliyle Kutladı

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından hazırlanan videoda, Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle güçlü olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini mesajını verdi. Videoda sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak yer aldı.

  • Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
    18:04 Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın Mersin'deki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın öğlen saatlerinde Kayseri'ye hareket edecek ve maç saatini bekleyecek.

  • Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye'nin en genç büyük ustası Ediz Gürel ile buluştu
    17:47 Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye'nin en genç büyük ustası Ediz Gürel ile buluştu

    Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Uluslararası Satranç Festivali'nde birinci olan ve Türkiye'nin en genç büyük ustası unvanını alan Ediz Gürel'i elçilikte ziyaret etti. Bağış, genç sporcuya tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.

  • Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek
    17:45 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Kayak Merkezi Motor Sporları Alanı'nda düzenlenecek olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar açıklamalarda bulundu.

  • Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
    17:34 Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

    Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmalar yapıldı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

  • Adıyaman'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi
    17:31 Adıyaman'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi

    Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında ev hanımları, memurlar, işçiler ve öğrencilerden oluşan 3 takım mücadele etti. Tut Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada her üç takım da şampiyon ilan edildi ve kaybeden olmadı. Müsabaka sonrasında, salonda yaş pasta kesildi ve Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, kadınları kutlayarak toplumdaki önemlerine vurgu yaptı. Kaymakam Selimoğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici tarafından kadınlara çiçek hediye edildi.

  • Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini slalomda madalyalar sahiplerini buldu
    17:29 Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te alp disiplini slalomda madalyalar sahiplerini buldu

    Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen slalom yarışlarında erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, Fransalı Thomas Luxcey gümüş ve İtalyalı Luca Loranzi bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melissa Koeck altın, Almanyalı Nele Schutzbach gümüş ve Fransalı Melanie Rembaud bronz madalya elde etti.

  • Samsun Jandarması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
    17:28 Samsun Jandarması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

    Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik Timi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Havza-Vezirköprü kara yolu İmircik Kavşağı'nda trafik kontrolü esnasında durdurulan kadın sürücü ve yolculara çiçek verilerek günleri kutlandı. Ayrıca jandarma trafik ekipleri, Arslançayır İlkokulu'ndaki kadın öğretmenler ve çalışanları ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 18:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Turan ve diğer futbolcuların dolandırıcılık davasında ifadeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement