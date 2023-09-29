Arguvansporlu futbolcunun "Sahipsiz Malatya" tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi

Deprem felaketinin yıkıcı etkilerini hisseden illerden olan Malatya'nın takımı Arguvaspor, ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Elazığspor'u ağırladı. Ev sahibi takımda Veysel Gümüş'ün attığı gol sonrası sevinci gündem yarattı.

"SAHİPSİZ MALATYA"

Veysel Gümüş takımına beraberliği getiren golü attıktan sonra kameralara "Sahipsiz Malatya" tişörtünü gösterdi. Gümüş'un bu hareketi büyük ses getirdi.

BİR ÜST TURA YÜKSELDİLER

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona ererken uzatmalarda Arguvanspor, Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. Arguvanspor bu sonuçla Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.