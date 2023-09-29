Arguvansporlu futbolcunun "Sahipsiz Malatya" tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi - Son Dakika

Arguvansporlu futbolcunun "Sahipsiz Malatya" tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi

Arguvansporlu futbolcunun "Sahipsiz Malatya" tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi
Son Güncelleme: 29.09.2023 14:56

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Malatya Arguvanspor, sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe beraberliği getiren Veysel Gümüş, attığı gol sonrası ''Sahipsiz Malatya'' yazılı tişörtü kameralara gösterdi.

Deprem felaketinin yıkıcı etkilerini hisseden illerden olan Malatya'nın takımı Arguvaspor, ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Elazığspor'u ağırladı. Ev sahibi takımda Veysel Gümüş'ün attığı gol sonrası sevinci gündem yarattı.

"SAHİPSİZ MALATYA"

Veysel Gümüş takımına beraberliği getiren golü attıktan sonra kameralara "Sahipsiz Malatya" tişörtünü gösterdi. Gümüş'un bu hareketi büyük ses getirdi.

Arguvansporlu futbolcudan Türkiye Kupası maçında büyük ses getiren gol sevinci: Sahipsiz Malatya

BİR ÜST TURA YÜKSELDİLER

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona ererken uzatmalarda Arguvanspor, Elazığspor'u 2-1 mağlup etti. Arguvanspor bu sonuçla Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası, Elazığspor, Malatya, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arguvansporlu futbolcunun 'Sahipsiz Malatya' tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Ünlü iş adamı Ahmet Eren'den ilginç sözler: Dolar yeteri kadar yükselmedi
14:51 Arguvansporlu futbolcunun "Sahipsiz Malatya" tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi
14:47 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Tunç Soyer var
14:37 Son yolculuğuna uğurlanan oyuncu Seda Fettahoğlu'na vefasızlık! Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşları yalnız bıraktı
14:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir TEKNOFEST alanında: Şu ana kadar 330 bin ziyaretçi ağırlandı
14:23 Bankaların yarışı kızıştı! Emekli promosyonları 20 bin TL'ye çıkabilir
14:14 Arda Güler, Real Madrid formasını ne zaman giyecek? Milli futbolcuyu daha çok bekleyeceğiz
14:07 Tuzla'da 200 akülü araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu
14:01 Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı
13:57 Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 15:25:26. #1.13#
SON DAKİKA: Arguvansporlu futbolcunun "Sahipsiz Malatya" tişörtlü gol sevinci büyük ses getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement