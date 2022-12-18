En büyük hayalini gerçekleştiren Messi veda mı ediyor? Zaferden sonra resmen açıkladı

Lionel Messi'nin Arjantin'le hikayesi bitmiyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de Lionel Messi'nin veda etmesi bekleniyordu. 35 yaşındaki yıldız, yaptığı açıklamayla hayranlarını ve futbol dünyasını sevindirdi.

"ÇOK ACI ÇEKTİK"

Kariyerinin son yıllarına geldiğini vurgulayan Messi, "Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım. Artık daha fazlasını isteyemem. Kariyerimin son yıllarını böyle kapatmak... Muhteşem bir şey" dedi.

"EMEKLİ OLMUYORUM"

Şampiyon futbolcu olarak devam etmek istediğini söyleyen 35 yaşındaki yıldız, " Milli Takım'dan emekli olmayacağım. Şampiyon olarak oynamaya devam etmek istiyorum. Şampiyon olarak oynamak harika olacak" diye konuştu.

"HAYATIM BOYUNCA HAYALİNİ KURDUM"

Yıldız futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: Hayatım boyunca Dünya Kupası'nı kazanmanın hayalini kurdum. Tanrının bunu bana vereceğini biliyordum. Bunu en derinden hissediyordum. Şimdi Arjantin'e gidip çılgınlar gibi kutlama yapmak istiyorum.