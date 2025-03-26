Arjantin, Messi'nin olmadığı maçta Brezilya'yı sahada sildi - Son Dakika
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Spor

Arjantin, Messi'nin olmadığı maçta Brezilya'yı sahada sildi

Arjantin, Messi\'nin olmadığı maçta Brezilya\'yı sahada sildi

Dünya Kupası elemelerinde son şampiyon Arjantin, ezeli rakibi Brezilya'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Arjantin, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Maçın başında Arjantin iki farklı üstünlüğü yakaladı ve Brezilya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 4 gol gördü. Bu maçta Messi'nin olmamasına rağmen Arjantin'in gösterdiği performans, takımın gücünü bir kez daha kanıtladı.

26.03.2025 09:54
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Dünya Kupası elemelerinde son şampiyon Arjantin ezeli rakibi Brezilya'yı gole boğdu. Ortaya çıkan skor Dünya Kupası elemelerinde ilk kez yaşandı.

Son dünya şampiyonu Arjantin, maçı 4-1 kazanırken aldığı galibiyetle Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

ARJANTİN, EZELİ RAKİBİNİ SAHADAN SİLDİ

Maçın hemen başında Arjantin iki farklı üstünlüğü yakaladı. 4. dakikada Julian Alvarez gol perdesini aralarken Enzo Fernandez, 8 dakika sonra farkı ikiye taşıdı. Brezilya'da Matheus Cunha, 26. dakikada kaydettiği golle farkı yeniden bire indirirken Arjantin'de ikinci golün sahibi Enzo Fernandez'in asistinde Alexis Mac Allister 37'de takımı adına üçüncü kez ağları havalandırdı ve devre bu skorla tamamlandı.

BREZİLYA İLKİ YAŞADI

Mücadelenin 71. dakikasında ise Giuliano Simeone kaydettiği golle skoru belirledi ve Arjantin sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılıp puanını 31 yaptı. Brezilya ise 21 puanda kaldı. Brezilya bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 4 gol gördü.

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Son Dakika Spor Arjantin, Messi'nin olmadığı maçta Brezilya'yı sahada sildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    hepsi ayarlı maç Brezilya dünya geneli 4.5 milyar dolar basılmış sitede mevcut büyük paralar dönüyor 1 0 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Dün artık eski dünya değil. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arjantin, Messi'nin olmadığı maçta Brezilya'yı sahada sildi - Son Dakika
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