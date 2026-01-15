Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim - Son Dakika
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
15.01.2026 14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Victor Osimhen, çocukluk arkadaşına iş kurması için 5 bin euro gönderdiğini ancak arkadaşının ''50 bin euro bekliyordum'' diyerek nankörlük yaptığını anlattı. Osimhen, kimsenin kendisine destek olmadığı günleri hatırlatarak yardıma şükretmenin ve takdir etmenin önemine dikkat çekti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, çocukluk arkadaşına yaptığı yardımın ardından yaşadıklarını anlattı. Osimhen'in, "Takdir edilmemek" ve "hak görülen beklentiler" üzerine yaptığı açıklamalar sosyal medyada yankı uyandırdı.

"DÜZENLİ PARA GÖNDERİYORDUM, İŞ KURMAK İSTEDİ"

Osimhen, geçmişte çocukluk arkadaşına düzenli olarak para gönderdiğini belirterek, bir gün arkadaşının kendisine bir iş kurmak istediğini söylediğini aktardı. Bu talep üzerine 5 bin euro gönderdiğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, sonrasında yaşananlara tepki gösterdi.

"50 BİN EURO BEKLİYORDUM" DEYİNCE SİNİRLENDİ

Osimhen, arkadaşının gönderdiği parayı yeterli bulmadığını ifade ederek şu sözleri aktardı: "Haberlerde okudum, sen haftada 1 milyon euro kazanıyormuşsun, ben de en az 50 bin euro bekliyordum dedi." Bu sözlerin kendisini sinirlendirdiğini belirten yıldız isim, parayı geri almak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

"AVRUPA'DA BİR ÇİFT AYAKKABI, NİJERYA'DA ÇOK CİDDİ PARA"

Açıklamasında 5 bin euronun değerine dikkat çeken Osimhen, "O 5 bin euro Avrupa'da ancak bir çift ayakkabıya yeter ama Nijerya'da çok ciddi bir para" diyerek iki farklı coğrafyada paranın alım gücüne vurgu yaptı.

"KİMSE BANA 1 DOLAR BİLE GÖNDERMEDİ"

Osimhen, Avrupa'ya gelmeden önce kimsenin kendisine maddi destek olmadığını söyleyerek çocukluk yıllarına dair de çarpıcı bir tablo çizdi. "Ben Avrupa'ya gelmeden önce kimse bana 1 dolar bile göndermedi. Gece gündüz çalıştım, sokaklarda su satarak geçindim" sözleriyle kendi emeğini öne çıkardı.

"ŞÜKRETMEYİ VE TAKDİR ETMEYİ ÖĞRENMELİLER"

Yıldız futbolcu, yaşadığı olayın ardından insanların yardım ve hediyeye bakışını eleştirdi. Osimhen, "İnsanlar aldıkları hediyeye, yardıma ne kadar küçük görünürse görünsün şükretmeyi, takdir etmeyi öğrenmeli. Bu 'hak ediyorum, daha fazlasını bekliyorum' mantığı çok yanlış" ifadelerini kullandı.

date 2026-01-15

