Arkasspor evinde Altekma gurbette

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde evinde Halkbank'a 3-1 yenilerek 4'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, yarın evinde düşme hattında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saaat 15.00'te başlayacak.Arkasspor, ilk yarıda deplasmanda 3-1 yendiği İstanbul ekibini bir kez daha mağlup etmeyi hedefliyor. Ligde 8'inci sırada yer alan Altekma ise deplasmanda 16.00'da bir basamak üzerinde yer alan İnegöl Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İzmir'de rakibini 3-1 dize getiren Altekma, Bursa'dan da zaferle dönmek istiyor.