Arkasspor evinde Altekma gurbette - Son Dakika
Üye Girişi
Arkasspor evinde Altekma gurbette

Arkasspor evinde Altekma gurbette

29.01.2021 10:43

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde evinde Halkbank'a 3-1 yenilerek 4'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, yarın evinde düşme hattında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta içinde evinde Halkbank'a 3-1 yenilerek 4'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, yarın evinde düşme hattında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saaat 15.00'te başlayacak.Arkasspor, ilk yarıda deplasmanda 3-1 yendiği İstanbul ekibini bir kez daha mağlup etmeyi hedefliyor. Ligde 8'inci sırada yer alan Altekma ise deplasmanda 16.00'da bir basamak üzerinde yer alan İnegöl Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İzmir'de rakibini 3-1 dize getiren Altekma, Bursa'dan da zaferle dönmek istiyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, İstanbul, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkasspor evinde Altekma gurbette - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Tanju Özcan'ın "Akşener'e kazık attı" iddialarına Mansur Yavaş cephesinden cevap: Dedikodu siyasetine ayıracak vaktimiz yok
12:06 Tanju Özcan'ın "Akşener'e kazık attı" iddialarına Mansur Yavaş cephesinden yanıt: Dedikoku siyasetine ayıracak vaktimiz yok
12:00 Nusret Gökçe, New York'taki restoranının kapandığı iddiasını yalanladı: Taşındık
11:56 Nusret Gökçe, New York'taki restoranının kapatıldığı iddiasını yalanladı: Taşındık
11:51 "Ekmek 10 lira olacak" iddiasına Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan cevap
11:51 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gram altın yeni tarihi zirvesine ulaştı!
11:46 Son Dakika: Ekmek 10 lira mı oluyor? Fırıncılar Federasyonu Başkanı iddiayı yalanlayıp zam için oran verdi
11:46 Merkez'in faiz kararı sonrası gram altın yeni tarihi zirvesine ulaştı
11:48 Başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım son noktayı koydu
11:43 Başkan adayı mı oluyor? Aziz Yıldırım son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 12:33:59. #1.12#
SON DAKİKA: Arkasspor evinde Altekma gurbette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement